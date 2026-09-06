Na Národní třídě ji držel za ruku, na tiskovce ji popřel. Vémola o Monice Naomi: „Nevím o tom, že mám novou partnerku"

Pátek 29. srpna 2026, Národní třída, Praha. Karlos Vémola přichází na party Illuminate po boku blondýnky, kterou eXtra.cz už v červenci identifikovalo jako influencerku Moniku Naomi. Drží ji za ruku, neschovávají se, fotoaparáty cvakají. O dva dny později, 31. srpna, dorazí Vémola na první tiskovou konferenci nové organizace G MMA v pražském Duplexu. A když dostane přímý dotaz na novou partnerku, odpoví větu, která se okamžitě rozletí po českém internetu: „Já nevím o tom, že mám novou partnerku.“
Tři měsíce, tři verze příběhu
Časová osa začíná v polovině července 2026 v Olomouci. Vémola je zachycen po boku Moniky Naomi u hotelu, fotky kolují po sociálních sítích. V podcastu OSSCAST reaguje rychle a konkrétně: šlo prý o obchodní oběd, s dámou na hotelu nebyl. Nic víc.
O šest týdnů později, 29. srpna, už obchodní oběd vypadá jinak. Společný příchod na party, propletené prsty, společný odchod. Když je dvojici odepřen vstup do VIP zóny Illuminate, zamíří spolu do obchodního centra Máj a do arkádové herny Levels, podle reportů eXtra.cz jim tam měly dělat společnost i Vémolovy děti.
A pak přijde 31. srpen. Tiskovka G MMA, kde Vémola strhne pozornost ještě před začátkem, mimo jiné konfliktem s Diegem Kotlárem. V tom mediálním víru padne i otázka na Moniku Naomi. Odpověď? Popření. Článek s přímým citátem vyšel 2. září.
Vzorec, který se opakuje
Vémola nepopírá blízkost. Popírá její pojmenování. A není to poprvé. Už v červnu 2026 média zachytila jeho noční setkání s Lelou Ceterovou, a i tehdy následně přerámoval situaci tak, aby nezapadala do žádné jasné škatulky. Podle Expresu popřel rande s vlastní manželkou i rozchod, v jednom prohlášení.
Přitom u Lely to kdysi vypadalo úplně jinak. Redakce VIPŽivot připomíná, že v roce 2019 otevřeně popisoval, jak ji oslovil přes Instagram, jak je „jeho typ“, jak se k sobě stěhovali. Lela ve stejném období mluvila o delším dobývání. Začátek vztahu byl komunikován s nadšením člověka, který chce, aby to svět věděl.
U Moniky Naomi je strategie opačná. Chování říká „jsme spolu“, slova říkají „nevím o tom“. Podle nás jde o vědomou volbu: Vémola si nechává manévrovací prostor. Rozvod s Lelou není uzavřený, běží spory o majetek, o auto, o výživné. Nová oficiální partnerka by v tomto kontextu komplikovala vyjednávací pozici.
Co na to Lela Ceterová
Lela celou věc posouvá o úroveň výš. V prohlášení zaslaném CNN Prima NEWS tvrdí, že o „paní Monice B.“ věděla už od narození jejich nejmladšího syna, tedy z doby, kdy syn trávil dlouhá období v nemocnici. Nenaznačuje letní románek po rozchodu. Naznačuje starší paralelní příběh ještě za trvání manželství.
Zároveň drží linii, kterou opakuje konzistentně: děti jsou priorita. Vémolovi nebrání v účasti na prvním školním dni dcery Lily. Pro CNN Prima NEWS řekla, že před dětmi o jejich otci mluví hezky a že oba děti milují. Vedle toho ale v srpnu eskaloval spor o finance: Vémolův advokát tvrdí, že peníze posílá každý měsíc, Lela zpochybňuje pravidelnost i dostatečnost plateb.
Monika Naomi mlčí
Sama Monika Naomi se k povaze vztahu s Vémolou veřejně nevyjádřila. Na jejím instagramovém profilu @monika___naomi, kde se prezentuje jako influencerka zaměřená na módu a inspiraci žen, žádný komentář k celé kauze nenajdete. V dohledatelných zdrojích k začátku září 2026 chybí jakýkoli její přímý citát.
Proč to sledovat dál
Trend Vémolovy komunikace je zatím jednoznačný: v červenci obchodní oběd, v srpnu ruku v ruce, v září „nevím o tom“. Každý krok je o stupeň blíž k přiznání, a o stupeň dál od něj slovně. Pokud se tento vzorec nezmění, oficiální potvrzení vztahu nepřijde, dokud to Vémolovi nevyhovuje prakticky. A s otevřeným rozvodem, třemi dětmi a majetkovými spory ten moment zatím zjevně nenastal.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová