Ráno 8 stupňů, za dva dny 32 stupňů. Zálivka balkonových rostlin se teď nemůže řídit stejným pravidlem každý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ráno 8 stupňů, za dva dny 32 stupňů. Zálivka balkonových rostlin se teď nemůže řídit stejným pravidlem každý den
Zářijové oblékání komplikuje velký rozdíl mezi chladným ránem a teplým odpolednem. U bot je tento problém...
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Zapomenutá termoska ze sklepa může na první pohled vypadat jako obyčejné staré nádobí. Některé značky,...
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