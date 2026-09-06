Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Mistrovská Slavia řeší velký problém. Obránce Zima je na dlouho mimo hru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stoper David Zima odstoupil ze zápasu se Zbrojovkou už ve 20. minutě s podezřením na otřes mozku. Slavii čeká za čtyři dny Liga mistrů.
Mistrovská Slavia řeší velký problém. Obránce Zima je na dlouho mimo hru

Mistrovská Slavia řeší velký problém. Obránce Zima je na dlouho mimo hru

Zdroj: SK Slavia Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Cestovat v letadle s hvězdami NHL a brát plat, aniž byste odchytali jediný zápas. Nové pravidlo otevírá práci snů
Cestovat v letadle s hvězdami NHL a brát plat, aniž byste odchytali jediný zápas. Nové pravidlo otevírá práci snů
Olympijská šampionka Ledecká si užívá Řecko, ale po boku jí někdo chybí. Její ex přitom už chodí s velkou rivalkou
Olympijská šampionka Ledecká si užívá Řecko, ale po boku jí někdo chybí. Její ex přitom už chodí s velkou rivalkou

Ester Ledecká sdílela začátkem září záběry z člunu v Řecku. Na dece vedle ní zůstalo prázdné místo, a česká...

Jeden dělá kávu, druhý kácí stromy. Co dnes dělají mistři extraligy z Třince, kteří před 15 lety psali historii
Jeden dělá kávu, druhý kácí stromy. Co dnes dělají mistři extraligy z Třince, kteří před 15 lety psali historii

12. dubna 2011 získal Třinec první extraligový titul. Po patnácti letech se cesty tehdejších mistrů...

Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy
Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy

Nigerijský útočník Victor Olatunji opouští po třinácti měsících Real Salt Lake a na hostování míří do...

Ostuda na US Open. Sabalenková přerušila zápas, ve vzduchu cítila odér z psychoaktivní látky
Ostuda na US Open. Sabalenková přerušila zápas, ve vzduchu cítila odér z psychoaktivní látky

Světová jednička zastavila hru ve třetím kole US Open 2026 kvůli silnému zápachu marihuany. Problém se na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.