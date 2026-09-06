Mistrovská Slavia řeší velký problém. Obránce Zima je na dlouho mimo hru

Sobotní večer v Edenu vypadal jako bezstarostná záležitost. Slavia hostila Zbrojovku Brno v duelu prvního s druhým týmem tabulky a během první půle odskočila na 2:0. Jenže ve 20. minutě přišel moment, který zastínil výsledek 4:0 i celou sešívanou radost. Střela brněnského Vaníčka trefila Davida Zimu do hlavy. Stoper se zapotácel, motala se mu hlava a musel okamžitě střídat. Trenér Jindřich Trpišovský po zápase na tiskové konferenci řekl, že jde zřejmě o lehčí otřes mozku. Délku absence neupřesnil, použil jen slovo „uvidíme“. Jenže právě to „uvidíme“ je pro Slavii nejhorší možná odpověď.
Čtyři zápasy za jedenáct dnů
Kalendář nečeká. Už 10. září přijede do Prahy francouzský Lens v úvodním kole Ligy mistrů. O tři dny později jedou sešívaní do Teplic, 16. září je čeká pohárový Varnsdorf a 20. září ligový šlágr s Plzní. Čtyři soutěžní zápasy za jedenáct dnů, a v každém z nich by Zima za normálních okolností stál v základní sestavě.
Otřes mozku přitom není zranění, které se dá „dohrát přes bolest“. Podle protokolu IFAB se hráč s podezřením na otřes mozku nesmí vrátit ani do téhož utkání. Návrat do plné zátěže se řídí symptomy a lékařským vyhodnocením, ne vůlí hráče ani přáním trenéra. Start proti Lens je výrazně ohrožen, a pokud příznaky neodezní rychle, v ohrožení je celý zářijový blok.
Marodka, která bobtná
Zima není jediný chybějící. Už do derby na Letné, kde Slavia vyhrála 3:0, nenastoupili kvůli zdravotním problémům Tomáš Holeš a Mubarak Suleiman. Proti Brnu navíc ve 26. minutě, šest minut po Zimovi, odstoupil i Lukáš Provod se zhmožděním kotníku a podezřením na poranění vazů. Definitivní verdikt měla přinést nedělní magnetická rezonance.
K tomu Trpišovský po Zbrojovce přiznal, že Moses a Ouanda se budou vracet až po reprezentační pauze kvůli obnoveným zraněním. U Holeše označil šanci na start proti Plzni jako „padesát na padesát“. Když trenér sám říká, že skoro všichni aktuálně zranění by byli v základní sestavě i na Lens, nejde o kosmetický problém. Jde o systematické oslabení páteře týmu.
Kdo zaskočí v obraně
Okamžitá náhrada má jméno: Tomáš Vlček. Šel na hřiště hned po Zimově odchodu a proti Brnu obstál. V kádru je dál Chaloupek a v derby se osvědčil mladý Konečný. Varianty existují.
Jenže Zima není jen „jedno jméno na soupisce“. Po vítězném derby Trpišovský veřejně pojmenoval páteř mužstva: Provod, Zima, Sadílek. Trojice hráčů, přes které se přenáší organizace, jistota a mentalita na nové spoluhráče. Když z této trojice vypadne stoper a záložník má oteklý kotník, obranná koordinace se mění. Vlček nebo Konečný mohou zvládnout individuální úkoly, ale automatismy zadní řady se budují týdny, ne dny.
Polštář v tabulce, tlak v kalendáři
Slavii alespoň pomáhá ligová pozice. Po sedmi kolech vede tabulku Chance Ligy se 17 body a skóre 21:5, nejbližší pronásledovatelé ztrácejí čtyři body. Bodový náskok dává prostor pro případné zaváhání v Teplicích nebo ve Varnsdorfu. Ale Liga mistrů a Plzeň žádný polštář nenabízejí, tam se hraje o prestiž, koeficient a přímou konfrontaci s domácím rivalem.
Pokud Zima nestihne ani jeden ze čtyř zářijových zápasů, klesnou i jeho šance na nominaci do reprezentace. Český tým hraje 26. září s Chorvatskem a 29. září s Anglií. Čas na uzdravení teoreticky je, ale bez zápasového rytmu bude pozice stopera v národním týmu nejistá.
Slavia vyhrála se Zbrojovkou 4:0 a fanoušci odcházeli z Edenu spokojení. Skutečný účet za páteční večer ale přijde až ve středu, kdy rozhodčí odpíská úvodní hvizd proti Lens, a vedle Vlčka nebo Konečného bude na trávníku chybět muž, kterého Trpišovský řadí mezi tři nejdůležitější hráče týmu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl