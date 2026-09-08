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KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?

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Dramaticky a s velkou pompou oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), že na Šumavě dochází k ekologické katastrofě. Konkrétně na místě bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda nedaleko od Prášil. Nachází se tam asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 prorezavělých sudů obsahujících pozůstatky nebezpečných chemických látek.
KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?

KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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