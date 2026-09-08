KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?

O ekologické zátěži v uvedené oblasti není sporu a ví se o ní desítky let. Látky se v oblasti vyskytovaly od 50. let minulého století, kdy tam vojáci nacvičovali s ostrými bojovými látkami. Stejné látky se tam ukládaly až do konce 80. let. Věděli o tom místní, věděla o tom armáda, vědělo o tom vedení NP Šumava. Vojenský prostor byl zrušen v roce 1991.
V roce 2023 bylo několik sudů náhodně objeveno a vyzvednuto k prozkoumání. Bylo rozhodnuto o sanaci území, která se ale neuskutečnila. Expertiza konstatovala, že se žádné bojové chemické látky na dotčeném území ani v nalezených nádobách nepotvrdily. Uvedlo to bývalé vedení ministerstva životního prostředí.
Monstrózní akci teď spustilo současné vedení ministerstva životního prostředí, které ovládají Motoristé. Před dvěma měsíci do terénu opět vyrazili experti v protichemických oblecích a přišli s překvapivým zjištěním, že se na území Národního parku Šumava děje obří ekologická katastrofa. Území bývalého vojenského prostoru v minulých dnech obehnala policejní páska a několik cedulí zakazujících vstup. Území je nepřetržitě pod kontrolou policie pro případ, že by si někdo chtěl domů odnést nějaký chemický koktejl. Vinu hodil ministr Červený na svého ministerského předchůdce Petra Hladíka (KDU-ČSL) za to, že jeho resort nijak v této záležitosti nekonal.
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Současně ministr Igor Červený na tiskové konferenci ujistil, že nejde o politické divadlo. A oznámil, že ministerstvo na konci září zahájí sanaci dotčeného území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na zhruba 192 milionů korun s DPH.
Nebývalá aktivita ministerstva životního prostředí ale zavání na sto honů klasickým „vrtěti psem“ a vypouštěním kouřové clony. Na ministerstvo životního prostředí se totiž v minulých dnech a týdnech řítila jedna pohroma za druhou. Eskapády zmocněnce Filipa Turka nemá ani smysl připomínat. Na to by jeden komentář nestačil. Pod palbu kritiky se nedávno ministerstvo dostalo kvůli odložení obří ekologické kauzy s hořící haldou hlušiny v Ostravě-Heřmanicích, kdy nebyl určen viník.
Minulý týden zase explodovala kauza kontroverzního šéfa České inspekce životního prostředí Pavla Straky, kterého dohání pestrá kriminální minulost jeho rodiny. Velmi nejasné jsou i jeho předchozí aktivity. Právě Straka svým podpisem zastavil nezávislé posudky v případě heřmanické haldy, které mohly napovědět, kdo je viníkem miliardových škod.
A právě v takto rozjitřené době teď ministerstvo životního prostředí vypustí do světa informace o hrozivé ekologické katastrofě na Šumavě. Náhoda? Úmysl? Pro takovou situaci existuje dobře známý výraz „vrtěti psem“. Znamená to odvedení pozornosti od skutečného problému pomocí jiného, zpravidla uměle vytvořeného tématu.
Co se stane dál? Dočká se Šumava likvidace ekologické zátěže v oblasti bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda? Nebo to všechno s příchodem zimy zase utichne? Jak dlouho bude policie strážit zapáskovaný prostor? Najde ministryně financí Alena Schillerová v rozpočtu dostatek financí na sanaci dotčeného území? A mohou teď lidé na Šumavě v okolí Prášil a Hartmanic sbírat houby?
A na závěr jedna malá rada pro ministra životního prostředí Igora Červeného. Neříká se „v národním parce“, jak z jeho úst několikrát zaznělo během dnešní tiskové konference. Správně se říká „v národním parku“. Podstatné jméno park se skloňuje podle vzoru hrad.
Autor komentáře je šéfredaktor Plzeňské Drbny