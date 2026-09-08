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Je tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, uvedl ministr k situaci v NP Šumava

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Zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a dvě stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Takový je nález v bývalém armádním prostoru Dobrá Voda u Prášil na Klatovsku v oblasti Národního parku Šumava. Ministr situaci označil za přírodní katastrofu. Starostové okolních obcí se ale o nálezu dozvěděli až z tiskové konference. Sudy se zbytky chemických látek našel v roce 2023 jeden z obyvatel Prášil.
Je tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, uvedl ministr k situaci v NP Šumava

Je tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, uvedl ministr k situaci v NP Šumava

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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