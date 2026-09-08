Je tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, uvedl ministr k situaci v NP Šumava

„V tento moment připravujeme ve spolupráci s ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra opatření, kterými obratem budeme celou situaci řešit,“ uvedl na tiskové konferenci ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
„Jsou to velmi nebezpečné toxické látky. Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval.
Letošní průzkum podle ministerstva odhalil, že látky z nemalé části proděravělých sudů mohly uniknout do půdy a následně se dostat do podzemních vod. „Nebudeme jenom uklízet samotné nebezpečné látky a kontaminovanou zeminu, ale budeme muset rovněž provádět hydroprůzkum, zda a v jakém rozsahu byly zasaženy i podzemní vody,“ informoval Červený.
Sudy našel místní obyvatel
Sudy se zbytky chemických látek našel podle informací Plzeňské Drbny v roce 2023 jeden z obyvatel Prášil, který se v lokalitě často pohybuje s detektorem kovů a na nález upozornil příslušné úřady. Sudy se nacházejí nejen zakopané přímo v zemi, ale také v prostorách bývalých vojenských podzemních bunkrů. Do těchto bunkrů armáda látky postupně ukládala především v 50. a 60. letech minulého století, ale i později.
V uvedeném vojenském výcvikovém prostoru probíhala v 70. i 80. letech cvičení s ostrými bojovými látkami přímo v samotných bunkrech. Během vojenského výcviku vojáci v maskách procházeli zamořeným prostorem. Poté následovala dekontaminace. V blízkosti zasaženého území žijí stálí obyvatelé v osadách Hůrka a Slučí Tah nedaleko od Prášil.
Červený: „Tohle není politické divadlo.“
Ministr uvedl, že nejde o politické divadlo a hledání viníka. Přesto opakovaně uvedl, že už v roce 2023 ministerstvo obdrželo kompletní studii, která popsala hrozící nebezpečí a že je nutné to začít řešit. „My jsme zjistili, že ministerstvo nijak nekonalo. Hladík řekl, že měl konat Národní park Šumava, ale ten má omezené finanční zdroje. Tu první sanaci skutečně řešil Národní park Šumava,“ doplnil ministr.
Podle bývalého šéfa resortu Petra Hladíka (KDU-ČSL) se na problém přišlo už v roce 2020 ještě za jeho předchůdce Richarda Brabce (ANO). „Načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován," řekl s dovětkem, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací. Na sociální síti X označil situaci za šíření poplašné zprávy.
Z roku 2023 pocházejí dvě smlouvy, které uzavřela správa národního parku s firmou Dekonta. První smlouva je z 25. května za 174 tisíc korun nese název: „Průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily“. S tou samou firmou uzavřelo vedení parku o osm dní později další smlouvu za 1,9 milionu korun. Ta se už týkala „Likvidace odpadních chemikálií uložených v podzemních bunkrech na lokalitě bývalého VVP Prášily“. Dle Červeného ale Dekonta na riziko upozornila. To se ovšem rozchází s prohlášením bývalého náměstka MŽP.
„Dle podrobného výsledného protokolu Dekonty, odborná expertiza konstatovala, že se žádné bojové chemické látky na dotčeném území ani v nalezených nádobách nepotvrdily. Protokol od Dekonty obdržela Správa NP Šumava a následně MŽP, které tuto zprávu projednalo na poradě vedení,“ sdělil pro Českou televizi bývalý náměstek MŽP Tomáš Tesař.
„Ministerstvo životního prostředí samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem vnitra podá trestní oznámení," dodal Červený.
Starostové z okolních obcí nic nevěděli
Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na zhruba 192 milionů korun s DPH. Lokalitu zabezpečila policie. Na otázku novinářů, jestli jsou obyvatelé v bezpečí odpověděl ministr: „Nebezpečí samozřejmě hrozí.“ Ačkoli situace vyznívá ze strany ministerstva naléhavě, starosty o ničem blíže nikdo neinformoval.
„Z pondělí z facebooku vím, že je nějaká havárie na Šumavě. Dneska ráno mi volali z ministerstva životního prostředí, že se něco děje, aby starostové bližších obcí měli nějaké informace a byli připraveni na dotazy občanů. Řekli nám, abychom sledovali v 11:00 briefing k situaci, kde by měli upřesnit místo," řekl pro ČTK například starosta Hartmanic Pavel Valdman (SNK "Hartmanice 2018").
Náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD) uvedl, že resort už sice nemá k zasaženým pozemkům v bývalém výcvikovém prostoru Dobrá Voda žádné vlastnické právo, ale bude se na sanaci podílet. Vojenský výcvikový prostor tam byl zrušen v roce 1991.