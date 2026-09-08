Nečas prozradil, co mu Hertl roky vozil na snídani. U oběda pak vysekl poklonu fotbalové legendě Petru Čechovi

Pribináčky od Hertla a lekce snídaní
Scéna se odehrála u oběda. Hertl se ušklíbl a prohodil, že se Nečas „po deseti letech naučil snídat“. Nečas kontroval: v prvních letech společné letní přípravy mu Hertl skutečně vozil snídani, konkrétně Pribináčky. A ještě prý jezdil pozdě.
Žádná sázka, žádná reprezentační tradice. Spíš přátelské opečování mladšího spoluhráče, který ráno prostě nejedl. Hertl sám v červnu 2025 pro Hokej.cz potvrdil, že s Nečasem a Radimem Zohornou trénuje „poslední tři roky“ každé léto. Jejich vazba sahá přes reprezentaci, olympijský turnaj v Miláně i stovky společných hodin v posilovně. Pribináčky jsou jen viditelná špička.
Právě ta chemie je na celém vlogu nejcennější. Není to bonmot pro sociální sítě, je to detail, který dává nahlédnout do prostředí, kde se rodí sehranost pro velké turnaje. Hertl v únoru 2026 před olympiádou řekl, že s Nečasem trénuje celé léto, a proto věří, že spolu budou fungovat i na ledě. Fungovali.
Šest ráno, posilovna, led, tenis, a pak sauna
Nečasův letní den má strukturu, kterou by záviděl leckterý fitness influencer, ale s jedním rozdílem: je v ní vidět dlouhodobost, ne pózování pro kameru.
- 6:00 budík, snídaně (už bez Hertlovy donášky)
- 7:00 suchá příprava v areálu Domyno na Novodvorské v Praze 4 pod kondičním trenérem Milošem Pecou
- Dopoledne led v COM-SYS ICE Areně v Říčanech
- Oběd tentokrát s Hertlem, jindy doma
- Odpoledne tenis, golf, padel, nohejbal nebo beachvolejbal
- Večer sauna, ledový sud, vaření doma, videohry
Hertl sám přiznal, že Nečas „má do toho všechny ostatní sporty“, zatímco on po tréninku spěchá za dětmi. Pestrost není náhoda, Nečasův otec i jeho okolí opakovaně zmiňují, že všestrannost byla prioritou odmala. Pro srovnání: David Pastrňák v létě 2025 trávil červenec v Praze, ale srpen odjel trénovat do Švédska. Společná česká mezisezona existuje, ale je rozpadlá podle zázemí, trenérů a rodinných povinností.
Petr Čech v brance: pracovitost, ne technika
Nejpřekvapivější moment vlogu přišel na říčanském ledě. Petr Čech. Ne jako divák, ne jako celebrita na exhibici, jako brankář, který chytá ostré střely.
Nečas ho pochválil bez obalu: „Trénuje podle mě víc než ostatní gólmani. Je fakt dobrej. Chytá fakt strašně dobře.“ A pak realisticky doplnil, že technikou není úplně jako profesionální hokejoví brankáři. Upřímnost, která Čechovi paradoxně lichotí víc než prázdná superlativa.
Čechova přítomnost na českém ledě v srpnu 2026 nebyla náhoda. Bývalý brankář Chelsea a Arsenalu po konci fotbalové kariéry v roce 2019 naplno přesedlal na hokej v Británii. V sezoně 2025/26 chytal za Haringey Huskies v NIHL 2, britské nižší seniorské soutěži. Jeho čísla tam mluví jasně: 22 zápasů základní části, průměr 1,86 inkasovaného gólu na zápas, sedm nul a bilance 14-2-0. O patro výš v NIHL 1 už jsou statistiky slabší, ale na amatérsko-semiprofesionální úrovni je Čech víc než kuriozita. V srpnu navíc trénoval se Spartou a měl za sebou exhibici v Třebíči.
Sám kdysi řekl, že jako dítě chtěl být hokejovým gólmanem kvůli Dominiku Haškovi. Od roku 2015 byl hokej součástí jeho kondiční přípravy ještě za aktivní fotbalové kariéry. Kruh se uzavřel.
Sběratel hokejek a pořadatel kempu
Vlog odhalil i méně očekávanou zálibu. Nečas si systematicky shání hokejky od legend, které končí kariéru. Ve sbírce už má kusy od Ovečkina, Crosbyho a Kanea. Není to povrchní fanouškovství, je to gesto člověka, který si uvědomuje, v jaké éře hraje, a chce si z ní něco odnést.
A pak je tu druhá strana mince: v létě 2026 Nečas pořádal vlastní dětský kemp ve Žďáru nad Sázavou. Pro Hokej.cz řekl, že chce být vzorem. Ne fráze; kemp reálně proběhl a Nečas na něm strávil čas, který mohl věnovat další regeneraci nebo golfu. Žďár je město, kde vyrůstal. Návrat domů s vlastním jménem na plakátu má jinou váhu než charitativní fotka na Instagramu.
Večeře jako rituál
Na konci dne ve vlogu Nečas uvaří doma svou „typickou předzápasovou večeři“: řecký salát, steak a batátové hranolky. Podle jeho partnerky Nykki Mertlové ji dělají jednou až dvakrát týdně. Žádný nutriční plán od klubového výživáře, žádný exotický superfood. Bílkovina, příloha, zelenina. Jednoduchost, která funguje.
Celý ten den, od šesté ranní přes Pribináčky, Čecha v brance a tenis se Štěpánkem až po steak večer, není o glamouru hráče NHL na dovolené. Je o tom, že mezisezona v Česku má vlastní ekosystém, kde se potkává vrcholový výkon s kamarádským popichováním a kde fotbalová legenda v hokejové výstroji nikoho nepřekvapí. Právě v téhle neformálnosti se rodí věci, které pak fungují na olympiádě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka