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Nečas prozradil, co mu Hertl roky vozil na snídani. U oběda pak vysekl poklonu fotbalové legendě Petru Čechovi

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Nečas na konci srpna 2026 zveřejnil na YouTube svůj první vlog z běžného dne mezi sezonami. Místo sestřihu gólů v něm ukázal posilovnu na Praze 4, led v Říčanech, oběd s Hertlem a odpolední tenis s Radkem Štěpánkem. A mezi řádky prohodil dvě věci, které okamžitě zarezonovaly: historku o tom, kdo mu roky vozil snídani, a nečekaně upřímnou poklonu Petru Čechovi v hokejové brance.
Nečas prozradil, co mu Hertl roky vozil na snídani. U oběda pak vysekl poklonu fotbalové legendě Petru Čechovi

Nečas prozradil, co mu Hertl roky vozil na snídani. U oběda pak vysekl poklonu fotbalové legendě Petru Čechovi

Zdroj: Colorado Avalanche
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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