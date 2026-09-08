Kateřina Bohatová o své nové roli v Saturninovi: S Erikou Stárkovou jsme dvě střely

Muzikál Saturnin - dvě Tetičky Kateřiny - Kateřina Bohatová a Erika Stárková Kateřina Bohatová - zkouškám na jevišti předcházely zkoušky čtené Zbigniew Kalina a se na jevišti Hybernie také potkává s kolegyní Kateřinou Bohatovou, která si střihla roli tety Kateřiny. Společně se navíc objevují ještě ve Vršovickém divadle Mana. Muzikál Saturnin - režisér Tomáš Dianiška Herecký tým muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - hudbu a texty písní napsal Roman Říčař Erika Stárková a Kateřina Bohatová (tetička Kateřina) - čtená zkouška inscenace Saturnin v Divadle Hybernia Divadlo Hybernia - muzikál Saturnin - Kateřina Marie Fialová v roli Barbory Jirotkův román Saturnin četl Zbigniew Kalina dvakrát. Muzikál Saturnin - Tomáš Kyselka a Radek Melša (Jirotka) Ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Saturnin Zbigniew Kalina - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia
Kateřina Bohatová si letos v létě rozhodně neodpočinula! Místo lenošení u vody trávila dny v Divadle Hybernia, kde od konce července naplno zkouší nový muzikál Saturnin. A protože premiéra už klepe na dveře, herečka má pořádně našlápnuto. 12. září se konečně ukáže, jak se měsíce dřiny promění před očima diváků.
„Předtím ještě byla čtená zkouška a korepetice. Ale na jeviště jsme šli 27. července a od té doby jsme se od sebe nehnuli. Jsme znavení, ale spokojení. Je to náročné, ale nádherné zkoušení krásného muzikálu,“ usmívala se Kateřina Bohatová na zkoušce prvního muzikálového zpracování humoristického románu Saturnin.
Kateřina Bohatová se v roli Tetičky Kateřiny alternuje s Erikou Stárkovou. „Přijde mi, že máme hodně společného. Jsme obě takové střely a každá si hrajeme po svém. Ta role má nekonečně možností a my na ně postupně přicházíme. Premiéru máme 12. září a pořád nejsme s Kateřinou hotové,“ usmívala se Kateřina Bohatová při zkoušce prvního muzikálového zpracování románu Saturnin.
Hudbu a texty napsal Roman Říčař a režie se ujal Tomáš Dianiška. „Pan režisér má všechno velice dobře promyšlené a vede si nás po těch cestičkách přesně tam, kam nás chce dostat. My všichni mu do toho házíme svoje nápady a blbůstky, a když se hodí, jde do toho. Pak po týdnu se nám to přestane líbit a přijdou jiné nápady. Pořád tvoříme, a to je na tom to nejlepší. Je také bezvadné, že v Hybernii máme muzikanty přímo na scéně. Tím se muzikál nesmírně oživí,“ pochvalovala si Kateřina Bohatová a prozradila, že se v Hybernii na jevišti potkala s kolegou z vršovického divadla. Rpoli Satrunina si střihl Zbigniew Kalina. „Hrajeme tam představení Smutná neděle a klape nám to spolu. Jsem ráda, že ho mám po boku i tady v Hybernii.“
Na premiéru si Kateřina Bohatová pozve své nejbližší. V hledišti ji přijde podpořit manžel a také jejich sedmiletý syn Maty. Ten už měl možnost nahlédnout pod pokličku zkoušení a podle maminky byl nadšený. „Maty už byl na zkoušce a byl nadšený. Oznámil, že chce vidět premiéru. V příběhu románu Saturnin se orientuje, četli jsme spolu knížku. Teď se zaměřil na řecké báje a pověsti, což se mu hodilo i na dovolené v Řecku,“ prozradila herečka a dodala, že teď už zbývá jen dotáhnout poslední detaily a 12. září se před diváky předvést v plné kráse. Zdroj: Aplausin.cz