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Kateřina Bohatová o své nové roli v Saturninovi: S Erikou Stárkovou jsme dvě střely

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Kateřina Bohatová si letos v létě rozhodně neodpočinula! Místo lenošení u vody trávila dny v Divadle Hybernia, kde od konce července naplno zkouší nový muzikál Saturnin. A protože premiéra už klepe na dveře, herečka má pořádně našlápnuto. 12. září se konečně ukáže, jak se měsíce dřiny promění před očima diváků.
Kateřina Bohatová, Saturnin, Erika Stárková

Kateřina Bohatová, Saturnin, Erika Stárková

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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