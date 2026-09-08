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Českému průmyslu se až nečekaně daří. Po dlouhé době navíc z Německa přicházejí také dobré zprávy

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Český průmysl měl mít problém. Jeho nejdůležitější obchodní partner Německo se už několik let potýká s ekonomickou stagnací, evropské automobilky svádějí stále tvrdší souboj s čínskou konkurencí a energeticky náročné podniky se z cenového šoku...
Výroba modelu Peaq v mladoboleslavském závodu Škody Auto.

Výroba modelu Peaq v mladoboleslavském závodu Škody Auto.

Zdroj: Škoda Auto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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