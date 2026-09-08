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Proč tě někdo přitahuje právě ve chvíli, kdy víš, že bys měla dát ruce pryč

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Odpovídá jednou za šest hodin, nikdy přesně nevíš, kdy se uvidíte, a když už se rozhodne být milý, stačí jedna zpráva a jsi zase tam. Přitom vedle existuje člověk, který se ozve, jak slíbil, a tvoje srdce z něj kupodivu salto nedělá.
Proč tě někdo přitahuje právě ve chvíli, kdy víš, že bys měla dát ruce pryč

Proč tě někdo přitahuje právě ve chvíli, kdy víš, že bys měla dát ruce pryč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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