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Samsung jednou aktualizací zabil dva fitness náramky Galaxy Fit. Kdo ji nainstaluje, přijde o funkční zařízení bez náhrady

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Únorová aktualizace aplikace Galaxy Wearable odstřihla dva fitness náramky z roku 2019 od jediného rozhraní, přes které fungovaly.
Společnost Samsung, budova

Společnost Samsung, budova

Zdroj: Dmitrijs Purgalvis / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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