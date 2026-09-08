Samsung jednou aktualizací zabil dva fitness náramky Galaxy Fit. Kdo ji nainstaluje, přijde o funkční zařízení bez náhrady

Galaxy Fit a Galaxy Fit e, dva jednoduché fitness náramky, které Samsung uvedl v roce 2019, po nainstalování nové verze aplikace Galaxy Wearable přestávají s touto aplikací spolupracovat. A protože právě Galaxy Wearable je centrální hub, přes který se náramky párují s telefonem, nastavují, aktualizují a synchronizují data, jde pro běžného uživatele o faktické odepsání zařízení. Nejde o technický „brick“, při kterém by hardware přestal reagovat. Náramek se zapne, změří kroky, zobrazí čas. Jenže bez propojení s aplikací v telefonu ztrácí podstatnou část toho, proč si ho člověk koupil: notifikace, podrobné statistiky a správu nastavení. A Samsung veřejně nepopisuje žádnou cestu zpět na starší verzi ani nenabízí výměnný program.
Co přesně aktualizace mění
Aplikace Galaxy Wearable prošla redesignem v duchu připravovaného One UI 8.5 a přidala podporu pro nová sluchátka Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro. Součástí téže aktualizace je ale i vyřazení Galaxy Fit a Galaxy Fit e ze seznamu kompatibilních zařízení. Veřejné zdroje se rozcházejí v přesném čísle buildu: SamMobile uvádí verzi 2.2.17.26020951, Android Authority verzi 2.2.68.26010761, ale oba se shodují na podstatném: jde o tutéž vlnu únorové aktualizace a o totéž ukončení podpory.
Samsung sám na svých stránkách popisuje Galaxy Wearable jako nezbytnou aplikaci pro párování, správu a aktualizace nositelných zařízení. U Galaxy Fit e firma výslovně uvádí, že se na Androidu připojuje právě přes Galaxy Wearable a data synchronizuje se Samsung Health. Jakmile aplikace náramek přestane rozpoznávat, zůstává jen omezené základní Bluetoothové chování. Pro většinu lidí je to stejně bolestivý výsledek jako úplná porucha.
Bez náhrady, bez varování, bez cesty zpět
Nejtvrdší aspekt celé situace: Samsung podle dohledatelných veřejných materiálů nenabízí žádný kompenzační program, trade-in akci cílenou na majitele starých Fitů ani oficiální migrační cestu. Jediné doporučení, na kterém se shodují oba hlavní zdroje, zní prostě: neaktualizujte.
To je ovšem řešení s omezenou trvanlivostí. Automatické aktualizace v Google Play mohou Galaxy Wearable aktualizovat bez výslovného souhlasu uživatele, pokud si je ručně nevypne. A Samsung veřejně nepopsal postup, jak se vrátit na starší verzi aplikace. Kdo aktualizaci nainstaluje, ať už vědomě, nebo omylem, přijde o funkční propojení náramku s telefonem.
Důležitý detail pro ty, kdo by zvažovali přechod na novější Galaxy Fit3: Samsung na produktové stránce výslovně uvádí, že záloha a obnova dat z předchozích modelů do Fit3 podporována není. Nový náramek tedy není plnohodnotná „záchranná migrace“, ale čistý start.
Jak na to hledí české spotřebitelské právo
Chytré hodinky a fitness náramky spadají v českém výkladu pod takzvané „zboží s digitálními vlastnostmi“. ČOI výslovně uvádí příklad chytrých hodinek a propojené aplikace v telefonu. Pokud je aplikace nezbytná pro funkci zboží, může být součástí kupní smlouvy. Vadná či neúplná aktualizace pak zakládá práva z vady a podnikatel má spotřebitele předem upozornit na nezbytnou aktualizaci i důsledky jejího neprovedení.
Praktická slabina v tomto konkrétním případě je ale zřejmá: Galaxy Fit i Fit e se prodávaly v roce 2019, takže běžná dvouletá odpovědnost za vady je dávno pryč. Úspěšný nárok by se musel opírat o konkrétní příslib dlouhodobé podpory nebo jiný silný právní argument. Přesto samotný princip, že výrobce může jednou aktualizací aplikace znehodnotit funkční hardware bez předchozího varování, je z pohledu spotřebitelského práva přinejmenším problematický.
Co dělat a na co přejít
Pokud Galaxy Fit nebo Fit e stále používáte, máte v zásadě tři praktické kroky:
- Neaktualizovat Galaxy Wearable. Vypněte automatické aktualizace aplikace v Google Play. Dokud běží starší verze, náramek funguje.
- Nepřepárovávat náramek k novému telefonu. Galaxy Fit e se při připojení k novému zařízení resetuje a bez aktuální verze Galaxy Wearable ho už znovu nespárujete.
- Počítat s omezenou životností tohoto řešení. Samsung nikde neslibuje, že starší verze aplikace bude fungovat navždy.
Kdo se rozhodne pro nový náramek, má jako nejlogičtější volbu v ekosystému Samsungu Galaxy Fit3 s 4,1cm (1,6″) AMOLED displejem, výdrží baterie až 13 dní, detekcí pádu a funkcí Emergency SOS. Při uvedení na český trh stál 1 499 Kč. Oproti původnímu Fitu z roku 2019 s jeho 2,4cm (0,95″) displejem a týdenní výdrží je to generační skok, ale vyžaduje Samsung účet a cloudovou správu zdravotních dat. Jednoduchý „levný náramek bez závazků“ to už není.
Není to jen Samsung, ale Samsung to dělá nejhůř
Ukončování podpory starších nositelných zařízení není unikát. Fitbit má veřejně popsanou politiku pro starší zařízení, podle které zařízení dostávají aktualizace minimálně dva roky od posledního prodeje a poté může skončit i párování s aplikací. Klíčový rozdíl je v transparentnosti: Fitbit pravidla zveřejňuje dopředu, Samsung v tomto případě podporu tiše odstranil v rámci aktualizace zaměřené primárně na nový design a podporu sluchátek.
Podle nás je právě tohle nejslabší místo celého kroku. Ne to, že sedm let starý náramek přišel o podporu, to se dá pochopit. Ale způsob, jakým se to stalo: bez přechodové fáze, bez veřejného vysvětlení, bez varování v aplikaci před aktualizací. Samsung zřejmě čistil kompatibilitu Galaxy Wearable před nástupem One UI 8.5, ale uživatelům starých Fitů to sdělil až tím, že jim náramek přestal fungovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík