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Nemocnice na kraji města: Pochybnosti o roli, změna v obsazení kvůli těhotenství a doporučení rozvodu

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Seriál Nemocnice na kraji města ovládl televizní obrazovky. Zákulisí vzniku odhaluje cenzuru v západním Německu, odřeknuté role hvězd i hysterii diváků.
Nemocnice na kraji města

Nemocnice na kraji města

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Přiba Mrázová/Miroslav Pospíšil, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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