Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

40 let klamu: Odhalení falešné lebky Piltdownského člověka, které změnilo pohled na dějiny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden z nejslavnějších vědeckých podvodů odvedl na celá desetiletí pozornost od skutečných převratných objevů. Udělal v lidské evoluci chaos a stál mnoho badatelů celé roky zbytečné práce. Podvrh odhalila až nová datovací technologie v roce 1953.
40 let klamu: Odhalení falešné lebky Piltdownského člověka, které změnilo pohled na dějiny

40 let klamu: Odhalení falešné lebky Piltdownského člověka, které změnilo pohled na dějiny

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Rozmnožování hmyzu: Některé způsoby vás překvapí, jiné jsou z pohledu lidí naprosto nepochopitelné
Rozmnožování hmyzu: Některé způsoby vás překvapí, jiné jsou z pohledu lidí naprosto nepochopitelné
Leonardo da Vinci aneb muž, který svým myšlením předběhl dobu
Leonardo da Vinci aneb muž, který svým myšlením předběhl dobu

Dnes není na světě snad nikdo, kdo by neznal jméno světoznámého vynálezce, malíře a vědce Leonarda da...

Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů
Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

Císařové ve starověké Číně považovali horu Tchaj-šan za syna nebeského císaře. Byli přesvědčeni, že je to...

Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií
Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií

Velká čínská zeď se nedá přehlédnout. Její stavba trvala mnoho staletí a udává se, že započala v pátém...

Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy
Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy

Planeta Země je plná záhad. Potýká se s největšími a nejnebezpečnějšími zvířaty, s lidmi, jejichž výšky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.