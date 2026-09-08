Inspekce uzavřela oblíbený hostinec, všude byl nepořádek, myší bobky a plísněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Inspekce uzavřela oblíbený hostinec, všude byl nepořádek, myší bobky a plísně
Velké manévry se v noci na úterý odehrály v areálu plzeňské teplárny, kde zahořel transformátor. Na místě...
Otřesný pohled se naskytl veterinářům ve Svaté Kateřině na Tachovsku. V rozpadajícím se kotci vietnamských...
Nebezpečným napadením soudkyně rozhodující o uvalení vazby vyvrcholil případ třiatřicetiletého útočníka. Na...
Původně měla plocha v ulici Terezie Brzkové v plzeňských Skvrňanech sloužit pro výcvik autoškoly. Postupně...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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