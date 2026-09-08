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Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 Kč

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Od začátku roku 2027 bude v Česku platit vyšší minimální mzda. Místo současných 22 400 Kč dosáhne 24 900 Kč měsíčně, tedy o 2 500 Kč více. Při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době bude minimální hodinová sazba stanovena na 148,30 Kč.
Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 Kč

Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 Kč

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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