Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 Kč
Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla průmyslová produkce v Česku v červenci 2026 meziročně o...
Ukrajinské ministerstvo obrany s odvoláním na generální štáb uvedlo, že v srpnu 2026 patřily ruské ztráty v...
Červencový vývoj potvrdil pokračující růst českého maloobchodu, jak vyplývá z údajů Českého statistického...
CSG chce během příštích tří let rozšířit výrobní kapacity Tatra Defence v Kopřivnici. Investiční program v...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →