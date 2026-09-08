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Práci hledalo v srpnu 17 715 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7285

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Celkem 17 715 osob v Plzeňském kraji hledalo v srpnu zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 424 více než v předchozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob v regionu se tím mírně zvýšil na 4,2 procenta a je pátý nejnižší v ČR. Počet volných pracovních míst se v srpnu snížil na 7285, firmy hledají nejvíce pracovníků v okresech Plzeň-město a Tachov.
Práci hledalo v srpnu 17 715 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7285

Práci hledalo v srpnu 17 715 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7285

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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