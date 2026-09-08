Tenisová hvězda a expartner Cibulkové končí kariéru. Monfils prozradil, co bude dělat, a novináři nechápali

Learner Tien právě dopodával poslední míč, publikum na Arthur Ashe Stadium vstalo a Gaël Monfils udělal to, co dělal celou kariéru: překvapil. Ne trikovým úderem, ale odpovědí na otázku, co bude dál. Žádné „uvidíme“, žádné „chci zůstat u tenisu“. Řekl, že nastupuje do financí. Do kanceláře. Do švýcarské firmy zabývající se správou majetku. Novináři v tiskové místnosti se přestali ptát na zápas a začali zjišťovat, jestli to myslí vážně.
Konkrétní plán místo prázdných frází
Monfilsovo oznámení nebylo mlhavé. Ženevská firma AlphaSwiss následně sama potvrdila, že se k ní francouzský tenista připojí v roce 2027. Nejde o žádný korporátní kolos; firma sídlí na Place du Molard 7 v centru Ženevy, má jedenáct až padesát zaměstnanců a od roku 2014 se specializuje na správu majetku movitých klientů. Přesný pracovní titul Monfils nezveřejnil, ale obor je jasný.
A právě ta konkrétnost novináře zaskočila. Tenisové hvězdy po konci kariéry obvykle mluví o komentátorské práci, trenérské roli nebo „projektech“. Monfils přišel s názvem firmy, městem a datem nástupu. To je na poměry sportovních rozluček skoro provokativně věcné.
Příprava, která trvala roky
Kdo sledoval Monfilsovy rozhovory pozorněji, nemohl být úplně překvapený. Už v březnu 2026 na tiskové konferenci v Indian Wells řekl, že příští rok bude pracovat ve financích a že půjde o „úplně jinou práci než tenis“. V květnu pak v rozhovoru pro oficiální magazín Roland Garros přiznal dlouhodobý zájem o finanční svět a zmínil zkušenosti mimo tenis.
Francouzský deník 20 Minutes v březnu citoval agenturu AFP s detailem, který leccos vysvětluje: Monfils absolvoval stáž v soukromé bance a léta procházel online kurzy z oblasti financí. Formální vysokoškolské vzdělání v oboru veřejně doložené není, ale jeho příprava rozhodně nebyla improvizací posledních týdnů.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější rovina celého příběhu. Monfils nepůsobí jako sportovec, který po poslední porážce horečně hledá, čím vyplnit čas. Působí jako někdo, kdo si druhou profesní identitu budoval paralelně s první, a rozlučku na US Open využil jako veřejný coming out.
Půl miliardy na kontě a přesto do kanceláře
Nabízí se otázka: proč by člověk s Monfilsovými výdělky vůbec chodil do práce? Podle veřejně dostupných přehledů si za kariéru vydělal na oficiálních turnajových prémiích přes 25 milionů dolarů, tedy zhruba 520 milionů korun. A to nepočítáme sponzorské smlouvy, exhibice ani příjmy z jeho populárního obsahu na YouTube a Twitchi.
Monfils sám to rámuje jednoznačně: nejde o peníze, ale o potřebu struktury a smyslu. V květnovém rozhovoru popsal model „selektivního doprovodu“ manželky Eliny Svitolinové, která stále aktivně hraje na WTA Tour. Nebude jezdit na každý turnaj. Dcera nastupuje do školy, základna bude v Ženevě. Tenis z jeho života nezmizí, ale přestane být středobodem.
Showman s druhou tváří
Pro české a slovenské fanoušky je Monfils spojený hlavně se dvěma věcmi: s akrobatickými údery a se starým vztahem s Dominikou Cibulkovou z roku 2008. Slovenská tenistka tehdy sama potvrdila, že spolu chodí, Monfils ji přijel podpořit do Bratislavy na Fed Cup a plánovali společný mix na Roland Garros. K jeho aktuálnímu rozhodnutí se veřejně nevyjádřila.
Ale právě kontrast mezi kurtovým showmanem a budoucím správcem majetku odhaluje něco, co Monfilsův oficiální profil na stránkách Roland Garros naznačoval už dávno. Vedle triků a saltozásahů tam stojí zájem o chronometrii, golf, komiksy i kouzelnické triky. Za extrovertní fasádou existuje disciplinovanější, plánovací osobnost, a ta teď dostala konkrétní adresu v Ženevě.
Butikový charakter AlphaSwiss přitom napovídá, že Monfils nepůjde do financí jako figurka s tváří na vizitce. V malé firmě se nedá schovat za korporátní strukturu. Dá se ale využít síť kontaktů, osobní značku a důvěru, kterou si dvacet let budoval před miliony diváků, jen tentokrát ne na kurtu, ale v zasedací místnosti s výhledem na Ženevské jezero.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář