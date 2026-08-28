Kdy bude volno v roce 2026/27: Čechy čeká 5 prodloužených víkendů

Kdo si rád plánuje výlety s předstihem, měl by nadcházející školní rok poznačit do kalendáře hned teď. To, jak letos vycházejí svátky a školní prázdniny, nahrává hned několika delším blokům volna v kuse, na které se dá vyrazit na hory i za hranice bez čerpání dovolené. Jeden oblíbený svátek ale letos zklame.
Podzim otevře rovnou dva odpočinky v kuse
První příležitost sbalit kufry přijde brzy. Den české státnosti připadá na pondělí 28. září 2026, takže hned na začátku školního roku vznikne klasický třídenní víkend od soboty do pondělí.
Ještě štědřejší je závěr října. Den vzniku samostatného československého státu vychází na středu 28. října a bezprostředně na něj navazují podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října. Rodiny se školáky si tak protáhnou volno na pět dní v řadě, od středy až do neděle. Některé školy navíc můžou vyhlásit ředitelské volno na pondělí a úterý před svátkem a udělat z toho rovnou celý týden. Do listopadu pak zasáhne ještě Den boje za svobodu a demokracii, ten ale letos padá na úterý, takže sám o sobě dlouhé volno neudělá.
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Zimní prázdniny letos nebudou tak dlouhé, jak jsme byli zvyklí. Začnou ve středu 23. prosince 2026 a do lavic se děti vrátí až po Novém roce, v pondělí 4. ledna 2027. Dohromady to dělá dvanáct dní, tedy o čtyři méně než předchozí zimu, kdy volno trvalo šestnáct dní. Štědrý den vyjde na čtvrtek, oba svátky vánoční pak na pátek a sobotu.
O to lépe je načasovaný vstup do nového roku. Nový rok připadá na pátek 1. ledna 2027 a hezky se lepí na víkend. Příjemný třídenní odpočinek tak dostanou i lidé, kterých se školní prázdniny vůbec netýkají.
Leden a jaro nabídnou nejvíc volných dní
Sotva skončí první pololetí, přijde další prémie. Pololetní vysvědčení se rozdává ve čtvrtek 28. ledna 2027 a hned druhý den, v pátek 29. ledna, mají žáci jednodenní pololetní prázdniny. Hned na přelomu pololetí tak přijde další třídenní volno.
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Na něj naváží jarní prázdniny. Trvají vždycky jeden týden, jejich termín se ale liší podle okresů a pohybuje se od 1. února do 14. března 2027. Rozhoduje adresa školy, kterou dítě navštěvuje, takže se vyplatí termín pro svůj okres ověřit dopředu. Když se připočtou okolní víkendy, může souvislé volno narůst až na devět dní.
Termín jarních prázdnin se liší podle okresů a s okolními víkendy může volno vyjít až na devět dní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vrchol jarního odpočinku přinesou Velikonoce. Žákům začne volno už ve čtvrtek 25. března 2027, na který MŠMT stanovilo velikonoční prázdniny, naváže na něj Velký pátek a celý pětidenní blok uzavře Velikonoční pondělí 29. března. Zaměstnancům vychází volný Velký pátek a Velikonoční pondělí, takže i bez čerpání dovolené mají čtyři dny v kuse. Jako stvořené pro první jarní výlet.
Květnové svátky letos vyjdou naprázdno
Ne všechno vychází ve prospěch cestovatelů. Svátek práce i Den vítězství, tedy 1. a 8. května 2027, padnou shodně na sobotu. Zaměstnanci si tak den volna navíc nepřipíšou a školáci na tom nejsou jinak.
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I tak nabízí školní rok 2026/2027 pětici prodloužených víkendů: konec září, přelom října a listopadu, Nový rok, konec ledna a Velikonoce. Tři z nich (konec září, Nový rok a Velikonoce) platí pro všechny, zbylé dva stojí na školních prázdninách, takže je využijí hlavně rodiny se školáky. Dohromady si školáci mimo hlavní prázdniny užijí 22 dní volna, které jim nadělí prázdniny a státní svátky, o pět méně než loni.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Prodloužený víkend Termín Délka volna Den české státnosti pondělí 28. září 2026 3 dny (sobota až pondělí) Den vzniku Československa a podzimní prázdniny 28. až 30. října 2026 5 dní (středa až neděle) Nový rok pátek 1. ledna 2027 3 dny (pátek až neděle) Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2027 3 dny (pátek až neděle) Velikonoce 25. až 29. března 2027 5 dní (čtvrtek až pondělí) Dva měsíce letních prázdnin čelí kritice
Kromě pevných termínů se v posledních týdnech znovu rozvířila debata o tom, jestli mají dva měsíce letních prázdnin v dnešní době ještě smysl. Ozývají se hlasy, že by se volno dalo rozložit do roku rovnoměrněji, aby lépe sedělo životu dnešních rodin i pracovnímu tempu. Zatím ale jde jen o úvahy. Nadcházející rok proto proběhne postaru: závěrečné vysvědčení dostanou žáci ve středu 30. června 2027 a hlavní prázdniny potrvají od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna.
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Zdroje: https://www.e15.cz/prazdniny-2026-2027, https://msmt.gov.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2026-2027-v-zs-ss-zus-a, https://www.finance.cz/clanky/jak-vychazeji-prazdniny-a-svatky-ve-skolnim-roce-2026-2027/, https://www.tui.cz/blog/prodlouzene-vikendy-planovani-dovolene/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47313-prehled-volna-skolni-rok-2026-202