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EU nekompromosně tlačí na tepelná čerpadla. Změna se dotkne brzy i Česka

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Brusel chystá revoluci v domácnostech. Do pěti let má být v Evropské unii každý rok instalováno téměř dvakrát tolik tepelných čerpadel, než se jich instaluje dnes. A nejde jen o zimu – horké letní vlny přinášejí nový důvod, proč se o tuto technologii zajímat.
EU nekompromosně tlačí na tepelná čerpadla. Změna se dotkne brzy i Česka

EU nekompromosně tlačí na tepelná čerpadla. Změna se dotkne brzy i Česka

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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