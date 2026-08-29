Návrat Harryho a Meghan nabírá nečekaný směr: William o všem věděl, Kate má teď usmířit bratry

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Princ Harry (41) a Meghan (45) jsou sotva zpátky v Británii a kolem královské rodiny už začíná být pořádně dusno. Jedna zásadní věc totiž zůstává nevyřešená a to Harryho mrazivý vztah s princem Williamem (44). Naděje na prolomení letitého ticha ale možná přichází z nečekané strany. Do hry by mohla vstoupit princezna Kate (44). William stále mlčí
Harry, Meghan a jejich děti Archie a Lilibet přistáli ve Velké Británii ve středu 26. srpna a po letech života za oceánem začínají psát další kapitolu. Nejde přitom jen o krátkou návštěvu. Rodina se vrací na delší dobu a děti mají už v září nastoupit do britské školy.
Návrat však rozhodně neznamená, že se za zdmi paláce všechno odpustilo. Zatímco vztah Harryho s králem Karlem III. se postupně otepluje, s Williamem je situace úplně jiná. Podle zdrojů Irishtimes.com spolu bratři nadále nejsou v kontaktu a následník trůnu Harryho návrat veřejně nekomentoval.
Přitom se ukazuje, že pro něj příjezd zřejmě žádným překvapením nebyl. Podle nejnovějších informací měl William o plánech svého mladšího bratra vědět už několik měsíců dopředu. Kate jako tajná zbraň
Právě tady přichází na scénu princezna Kate. Podle zdroje magazínu People by se mohla pokusit vstoupit mezi znesvářené bratry a pomoci napravit vztah, který je už několik let prakticky na bodu mrazu.
„Kate by se mohla pokusit vstoupit mezi ně a pomoci,“ uvedl zdroj magazínu People. Kate podle něj dobře ví, jak důležitá je pro Williama rodina a jak blízký mu Harry v minulosti byl. Jednoduché to ale nebude. Mezi bratry se během let nahromadila řada křivd a Harry rodinné spory veřejně popsal v rozhovorech, dokumentární sérii i autobiografii Spare. Král Karel doufá v usmíření
Smíření svých synů by podle zákulisních informací uvítal také král Karel III. Magazín People uvedl, že současná situace může být nejlepší příležitostí k usmíření Harryho a Williama za poslední roky.
Harry už přitom cestu zpátky k otci částečně našel. Během červencové návštěvy Británie se s Meghan a dětmi setkal s Karlem v Highgrove.
Teď se situace zásadně mění. Harry s Meghan už nejsou na druhé straně Atlantiku a jejich návrat dostává členy královské rodiny opět do těsnější blízkosti. Zda Kate skutečně dokáže prolomit několikaleté mlčení mezi bratry, ukážou až následující týdny. Zdroj: Aplausin.cz, People.com, Irishtimes.com