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Návrat Harryho a Meghan nabírá nečekaný směr: William o všem věděl, Kate má teď usmířit bratry

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Princ Harry (41) a Meghan (45) jsou sotva zpátky v Británii a kolem královské rodiny už začíná být pořádně dusno. Jedna zásadní věc totiž zůstává nevyřešená a to Harryho mrazivý vztah s princem Williamem (44). Naděje na prolomení letitého ticha ale možná přichází z nečekané strany. Do hry by mohla vstoupit princezna Kate (44).
Rodinné vztahy jsou stále na bidu mrazu

Rodinné vztahy jsou stále na bidu mrazu

Zdroj: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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