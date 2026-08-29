Elektrikáři varují Čechy: rozdíl mezi spotřebou větráku a klimatizace je propastný. Můžete ho ale snížit správným postupem

Když si vedle sebe postavíte účet za větrák a za klimatizaci, čísla působí jako ze dvou různých světů a klimatizace snadno získá nálepku nenasytného žrouta elektřiny. Jenže srovnání obou spotřebičů je zrádnější, než vypadá, a účet za chlazení jde stlačit mnohem níž, než většina domácností tuší.
Kolik chlazení denně stojí? Spočítáte to ze tří údajů
Denní náklad si spočítá každý sám: příkon ve wattech vydělíte tisícem a vynásobíte počtem hodin provozu a cenou za kilowatthodinu.
Vezměme stojanový ventilátor s příkonem padesát wattů. Za osm hodin spotřebuje 0,4 kilowatthodiny, což při ceně kolem šesti korun za kilowatthodinu vyjde na necelé dvě a půl koruny denně. Nástěnná klimatizace odebírá při chlazení řádově kolem osmi set wattů, takže za stejnou dobu spotřebuje 6,4 kilowatthodiny, tedy necelých čtyřicet korun. Rozdíl je výrazný, skutečná spotřeba klimatizace ale kolísá podle modelu, teploty i velikosti místnosti, takže čísla berte jako orientační vodítko.
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Z pouhého srovnání účtů se ztrácí jedna věc: každý přístroj dělá něco úplně jiného. Ventilátor teplotu v místnosti nezmění ani o stupeň, jen požene vzduch do pohybu. A protože rozproudění vzduchu pomáhá pokožce odvádět teplo, tělo to vnímá jako úlevu, jenže jen ve chvíli, kdy jste přímo v proudu. Větrák puštěný v prázdném pokoji tak jenom zbytečně točí elektroměrem.
Klimatizace jede na jiném principu. Chladivo v jejím okruhu spolu s kompresorem odvádí teplo z pokoje ven a k tomu ubírá přebytečnou vlhkost, takže si poradí i s dusnem a tropickým vedrem, na které pouhé proudění vzduchu nestačí.
Vlastnost Ventilátor Klimatizace Teplota v místnosti nezmění ji, jen rozhýbe vzduch teplo z pokoje reálně odvede ven Princip pohyb vzduchu pomáhá pokožce odvádět teplo chladivo s kompresorem přenáší teplo ven a ubírá vlhkost Dnešní klimatizace není energetický žrout Přečtěte si také: Kdy bude volno v roce 2026/27: Čechy čeká 5 prodloužených víkendů
Obavy z vysokého vyúčtování často vycházejí ze zastaralé zkušenosti. Před patnácti lety uměla klimatizace pěkně provětrat peněženku, dnešní přístroje ale fungují jinak. Klíčem je invertorová technologie. Starší jednotky se pořád dokola naplno rozjížděly a vypínaly, kdežto invertor drží plynulý chod a výkon si sám reguluje podle potřeby, díky čemuž spotřebuje řádově o třicet až padesát procent elektřiny méně.
Marketingový ředitel PLANEO Dominik Dolejš to přibližuje na srovnání: úsporná jednotka třídy A++ prý za hodinu spotřebuje elektřiny zhruba tolik jako výkonnější počítač na hraní nebo dosluhující plazmová televize. Pozor si ale dejte na výkon. Poddimenzovaný přístroj, který místnost nestačí ochladit, nakonec spolyká víc proudu než správně navržený model, protože musí běžet dlouhé hodiny naplno.
Zlozvyky, které účet za chlazení prodražují
Nejvíc prodraží účet takzvané šokové chlazení. Po návratu do vyhřátého bytu spousta lidí stočí termostat rovnou na osmnáct stupňů s vidinou, že chlad přijde dřív. „Klimatizace nebude chladit rychleji, jen pojede na maximální výkon mnohem delší dobu,“ varuje Dominik Dolejš z PLANEO. Nižší teplota totiž chlazení neurychlí, jen natáhne dobu, po kterou jednotka jede naplno.
Přečtěte si také: Jestli pěstujete jahody, měli byste je teď ostříhat. Kdo zaspí, příští rok bude mít menší úrodu Čím níž termostat stočíte, tím déle jednotka běží naplno a tím víc účet naroste. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Spotřebu zbytečně žene nahoru i několik dalších návyků:
zanesené filtry brzdí proudění vzduchu a jednotka pak musí přidávat na výkonu, takže čištění se nevyplatí odkládat; u přenosných modelů dělá problém špatně dotěsněný průduch hadice v okně, kudy se dovnitř tlačí horko zvenčí; klimatizace běžící u otevřeného okna nemá šanci, vychlazený vzduch průběžně utíká pryč. Správný postup, jak srazit účet za chlazení dolů
Nejdůležitější zásada je nedělat mezi vnitřkem a venkovním vzduchem zbytečně velký teplotní skok. Rozdíl by se měl držet zhruba do pěti až sedmi stupňů, kvůli spotřebě i zdraví, protože prudký přechod z vedra do vymrazené místnosti tělu nedělá dobře. Každý stupeň, o který nastavenou teplotu zvednete, se na účtu znatelně projeví.
Skvěle se osvědčuje i spolupráce obou přístrojů. Místo hlubokého chlazení necháte klimatizaci na pětadvaceti stupních a zbytek dožene obyčejný ventilátor. Díky proudění vzduchu budete mít dojem, že je v pokoji o dva až tři stupně chladněji, a větrák si přitom vezme jen zlomek elektřiny. Pomůže i naplánovaný start přes mobil, aby se byt srovnal těsně před návratem a nechladil naprázdno. A kdo má nízký tarif, může místnost předchladit levnější sazbou.
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Zdroje: https://www.spp.cz/magazin/spotreba-klimatizace-v-lete-kolik-vas-realne-stoji-chlazeni-bytu-a-domu, https://klimwatt.cz/blog/spotreba-elektriny-klimatizace/, https://www.nazeleno.cz/kolik-stoji-provoz-klimatizace-naklady-ovlivni-vykon-teplota-i-zpusob-pouziti/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/vedro-ochladi-lip-levneji-klimatizace-ventilator/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46257-vetrak-klimatizace-spotreba