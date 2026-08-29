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Elektrikáři varují Čechy: rozdíl mezi spotřebou větráku a klimatizace je propastný. Můžete ho ale snížit správným postupem

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Když si vedle sebe postavíte účet za větrák a za klimatizaci, čísla působí jako ze dvou různých světů a klimatizace snadno získá nálepku nenasytného žrouta elektřiny. Jenže srovnání obou spotřebičů je zrádnější, než vypadá, a účet za chlazení jde stlačit mnohem níž, než většina domácností tuší. Kolik chlazení denně stojí? Spočítáte to ze tří údajů […]
Elektrikáři varují Čechy: rozdíl mezi spotřebou větráku a klimatizace je propastný. Můžete ho ale snížit správným postupem

Elektrikáři varují Čechy: rozdíl mezi spotřebou větráku a klimatizace je propastný. Můžete ho ale snížit správným postupem

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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