Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Krejčík se Stropnickým opět spolu: Matěj se poprvé vyjádřil a jeho slova zarazila všechny fanoušky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Daniel Krejčík a Matěj Stropnický se znovu objevují vedle sebe a publikum si toho všimlo prakticky okamžitě. Oficiální důvod je jednoduchý: společná inscenace se vrací do Osečan.
Fotografie Matěje Stropnického a Daniela Krejčíka

Fotografie Matěje Stropnického a Daniela Krejčíka

Zdroj: Foto: NextFoto, Matěj Stropnický s Danielem Krejčíkem na křtu knihy Nadělení v listopadu 2022
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Josef Kemr měl kromě herectví vášeň, o které dodnes téměř nikdo netuší: Svými poklady zaplnil celý pražský byt
Josef Kemr měl kromě herectví vášeň, o které dodnes téměř nikdo netuší: Svými poklady zaplnil celý pražský byt
Princezna Kate ohromila fanoušky novou barvou vlasů: Důvod je však úplně jiný, než si veřejnost myslí
Princezna Kate ohromila fanoušky novou barvou vlasů: Důvod je však úplně jiný, než si veřejnost myslí

Princezna Kate se znovu objevila se světlejšími vlasy. Její proměna přitom nezačala letos, ale už při...

Jitka Schneiderová ukázala svou přirozenou krásu: Tato fotka bez make-upu a filtrů doslova nadchla fanoušky
Jitka Schneiderová ukázala svou přirozenou krásu: Tato fotka bez make-upu a filtrů doslova nadchla fanoušky

Jitka Schneiderová zveřejnila novou fotku bez make-upu a líčidel. Právě její civilní výraz vyvolal mezi...

Královská rodina má obrovský strach: Zdravotní stav krále se zhoršuje a nejspíše mu nezbývá moc času
Královská rodina má obrovský strach: Zdravotní stav krále se zhoršuje a nejspíše mu nezbývá moc času

Norsko se loučí s králem, který stál v čele země více než tři desetiletí. Harald V. zemřel ve věku 89 let a...

5 let od smrti Eduarda Hrubeše: Moderátor zasvětil velkou část života péči o nemocnou manželku
5 let od smrti Eduarda Hrubeše: Moderátor zasvětil velkou část života péči o nemocnou manželku

Eduard Hrubeš bavil diváky jako moderátor oblíbeného pořadu Tak neváhej a toč!. Za jeho úsměvem se ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.