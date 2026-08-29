Krejčík se Stropnickým opět spolu: Matěj se poprvé vyjádřil a jeho slova zarazila všechny fanoušky

Daniel Krejčík a Matěj Stropnický se znovu objevují vedle sebe a publikum si toho všimlo prakticky okamžitě. Oficiální důvod je jednoduchý: společná inscenace se vrací do Osečan.
Daniel Krejčík a Matěj Stropnický znovu vyvolali otázky, zda mezi nimi přece jen nezůstalo něco víc než jen přátelství a společné závazky. V redakci In-Lifestyle.cz nám neuniklo, že se nyní společně objevili ve videu, ve kterém oba znovu lákají na divadelní představení v Osečanech. Pozornost se soustředí na hru 4000 dnů, která se po tříleté pauze vrací do zámeckého letního programu. Část fanoušků to nebere jen jako pracovní oznámení a rádi by bývalé partnery opět viděli pohromadě jako pár.
Společně lákají na letní představení
Bývalí partneři se objevili spolu ve videu, které Stropnický zveřejnil na svém Facebooku. Natočili pozvánku na divadelní představení a jejich společné vystupování působilo natolik přirozeně, že fanoušci okamžitě začali spekulovat, zda mezi nimi není něco víc. „Strašně Vám to spolu sluší, buďte spolu, vždyť z vás čiší ta láska a porozumění,“ napsala například jedna ze sledujících.
Další komentující podobně zdůrazňovali, že dvojici rádi znovu vidí společně a že podle nich k sobě stále patří. Že by mezi nimi ovšem po rozchodu opět vzplála láska, to nepotvrdili. „To s Danem nechci nijak komentovat,“ řekl Stropnický stručně na dotaz deníku Extra.
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Sedm let lásky skončilo začátkem roku 2024
Sedm let spolu nebylo jen o vztahu dvou lidí. Krejčík a Stropnický si postupně vybudovali společný život na zámku v Osečanech, který koupili v roce 2018, a pustili se do jeho náročné rekonstrukce. Jejich vztah tak byl úzce spojený i s místem, které dodnes oba nějakým způsobem propojuje. Veřejnost jejich společný život ostatně poznala i díky Výměně manželek v roce 2021.
Rozchod přišel na začátku ledna 2024. Zpočátku se v médiích jako hlavní vysvětlení objevovala Stropnického údajná nevěra se ženou. Daniel Krejčík však později v rozhovoru pro Blesk uvedl, že důvod byl širší. „Odešel jsem, protože jsme se začali rozcházet v politických názorech, v hodnotových otázkách. Každý jsme najednou viděli svět jinak a já už pro některé věci nedokázal najít pochopení,“ řekl tehdy herec.
Je vidět, že vzájemný kontakt nikdy zcela nepřerušili, už jen kvůli závazkům k zámku v Osečanech. Jejich nynější společné vystoupení na kameru sice rozvířilo řadu spekulací, ale představa, že by k sobě měli znovu najít cestu i mimo jeviště, zůstává zatím jen čtením mezi řádky. Je však vidět, že mnoho fanoušků by jim návrat do společné zámecké pohádky moc přálo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Krejčík se Stropnickým opět spolu: Matěj se poprvé vyjádřil, podle fanoušků patří k sobě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.