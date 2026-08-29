Čekal miminko a plánoval budoucnost. Pak mu ruka přestala poslouchat a lékaři řekli, že je to horší než rakovina

Svůj zdravotní problém považoval nastávající tatínek za banalitu. Když se k tomu ale začaly přidávat další obtíže,
navštívil lékaře, od něhož se dozvěděl šokující diagnózu, která navždy změnila život jemu i jeho rodině. A to vše zjistil jen pár týdnů před narozením svého prvorozeného dítěte. Přestože se jeho stav rapidně zhoršuje, muž neztrácí naději a smysl pro humor. Z banality se vyklubala nevyléčitelná nemoc
Rob O’Hara nikdy netrpěl žádnými vážnějšími zdravotními problémy. Když tedy začal pociťovat, že něco není v pořádku s jeho rukou, nevěnoval tomu až přílišnou pozornost. Zprvu nemohl sevřít palec s ukazováčkem,
a tak předpokládal, že se jedná o začínající syndrom karpálního tunelu. Poté už mu ale dělalo problém udržet v ruce hrnek, zároveň se zakoktával a hůře se mu mluvilo. To jej už donutilo navštívit neurologa, který mu po mnoha vyšetřeních sdělil šokující diagnózu, která zněla: onemocnění motorických neuronů, a to jen pár týdnů před narozením prvního dítěte. Zdroj fotografie: Freepik
Toto vzácné a maximálně devastující onemocnění postihuje mozek a nervový systém. Postupně se zhoršuje,
u některých jedinců má nemoc rychlý spád, jiní s ní dokáží žít i více než deset let, zmiňuje i web Mirror. Jelikož ale na ni neexistuje lék, postiženého pacienta čeká smrt. Předtím je ale ve valné většině případů odkázán na péči druhých, jelikož není schopen se sám o sebe postarat. Nyní je odkázán na péči druhých
Celé rodině se tak život převrátil vzhůru nohama. Rob nyní již nemůže bez pomoci chodit, a tak je upoután na invalidní vozík.
Nedokáže mluvit, proto ke komunikaci využívá počítač. Díky solidaritě lidí, pomoci přátel a finančních sbírek, o nichž se zmiňuje i web Liverpool Echo News na svém facebookovém profilu, si rodina mohla pořídit nové bydlení přizpůsobené Robovým potřebám.
This is Rob O’Hara with his childhood sweetheart Louise and their baby boy Jenson. Rob was diagnosed with motor neurone…
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Liverpool Echo News dne Pondělí 7. listopadu 2022
„
Je to jako být uvězněn ve vlastním těle. Je to, jako by vaše mysl fungovala perfektně, ale vaše tělo ne,“ sdělila médiím Robova matka. Přestože se mužův stav stále zhoršuje, snaží se myslet pozitivně, neztrácí naději ani svůj neotřelý smysl pro humor. Je šťastný, že může být v přítomnosti svého syna, který se narodil krátce po zjištění Robovy diagnózy. Rád by si svou rodinu co nejvíce užil, jelikož netuší, kolik času mu zbývá. Podobně smýšlela i žena, která se rozhodla po zjištění rakoviny plnit si své sny, o čemž jsme se na DámskémDeníku již zmiňovali.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková