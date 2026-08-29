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Čekal miminko a plánoval budoucnost. Pak mu ruka přestala poslouchat a lékaři řekli, že je to horší než rakovina

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Banální problémy s rukou se ukázaly jako příznak velmi vážného onemocnění, na které neexistuje lék.
Rodič drží za ruku novorozence v nemocnici

Rodič drží za ruku novorozence v nemocnici

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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