Leoš Mareš sdílel krásnou fotku s maminkou na skútru: Podle fanoušků je v 73 letech stále kočka

Leoš Mareš sdílel snímek s maminkou Lenkou na skútru. V 73 letech vzbudila pozornost energií i stylem.
Leoš Mareš už dávno ví, že na sociálních sítích nemusí být všechno dokonale připravené, aby to zaujalo. Někdy naopak nejvíc fungují obyčejné okamžiky ze soukromí, které působí přirozeněji než pečlivě naaranžované fotografie z velkých akcí. A právě takový moment nyní ukázal svým sledujícím, když vyrazil na skútru se svou maminkou Lenkou. Pozornost přitom tentokrát nestrhl ani tak známý moderátor, jako právě jeho maminka, jak nám na In-Lifestyle neuniklo.
Jedna letní fotka a spousta reakcí
Zájem vyvolal snímek, který známý moderátor sdílel na Instagramu. Leoš Mareš na něm vyrazil s maminkou Lenkou na skútru a v komentářích několikrát zaznělo, že je to opravdu kočka. Lence Marešové je 73 let a právě její energie a svěží vzhled sledující zaujaly nejvíce. Někteří dokonce v první chvíli tipovali, že na fotografii vidí Helenu Vondráčkovou. I ta je proslulá svou vitalitou, takže se taková záměna, obzvlášť na fotce s helmou, dá snadno pochopit.
U podobných rodinných záběrů celebrit bývá zajímavé i to, jak rychle se na ně veřejnost chytne. Soukromí většina celebrit dávkuje opatrně, někdy až po kapkách. Když se pak objeví neformální fotka z rodiny, často sklidí větší úspěch než běžný záběr z večírku nebo premiéry. Tady k tomu přibyl ještě nenápadný kontrast: slavný syn vedle maminky, která mu v reakcích skoro ukradla scénu.
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Lenka Marešová se v jeho příběhu objevuje opakovaně
Leoš Mareš svou maminku nepřipomněl veřejně poprvé. V minulosti se k ní vracel i osobnějším způsobem. Před dvěma lety například ke Dni matek sdílel video, v němž nechal nahlédnout do svého dětství a vztahu s maminkou. Se smíchem tehdy prozradila, že jako malý prý příliš nezlobil, tedy alespoň ne doma, horší to bylo ve škole. Dále zavzpomínala, že ho ani příliš nechtěla dávat na hlídání, protože si ho chtěla co nejvíce užít. Ještě o něco starší jsou snímky ze společné dovolené v Dubaji.
A takových záběrů lze najít hned několik. Nejde tedy o jednorázový moment určený jen pro sociální sítě, dá se to brát jako součást rodinné linky, kterou Mareš čas od času ukáže svým příznivcům. Pro část lidí je takový obsah na sítích o hodně zajímavější než další pracovní oznámení nebo záběry z rádia.
Celkově se letošní léto kolem Leoše Mareše neslo v lehčím tempu, a jelikož se moderátor po delší době vrátil na sociální sítě, mohli to jeho fanoušci se svým idolem více sdílet. Spolu se synem se vydal na dobrodružnou výpravu na Aljašku, kde se několikrát setkal s medvědy a učaroval mu ledovec. Jinak sdílel i úplně obyčejné záběry z výletů s rodinkou a fotka se skútrem a maminkou do toho dobře zapadla.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Leoš Mareš sdílel krásnou fotku s maminkou na skútru: Podle fanoušků je v 73 letech stále kočka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.