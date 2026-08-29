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Kousek od českých hranic leží málo známé termální lázně: Nabízejí odpočinek v netradičním prostředí

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Na břehu jezera Kochelsee v podhůří Bavorských Alp stojí termální komplex, který dokáže spojit několik věcí najednou. Teplé solné bazény, sauny, koupání v jezeře a výhled na horské štíty. Kristall Therme Kochel am See navíc není jen luxusním wellness pro dospělé. Část areálu je připravena také pro rodiny a při správně zvoleném termínu nemusí být návštěva ani závratně drahá.
Termální lázně nedaleko Česka zůstávají stranou pozornosti: Netradiční místo stojí za krátký výlet za hranice.

Termální lázně nedaleko Česka zůstávají stranou pozornosti: Netradiční místo stojí za krátký výlet za hranice.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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