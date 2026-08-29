Kousek od českých hranic leží málo známé termální lázně: Nabízejí odpočinek v netradičním prostředí

Německo si většina českých turistů spojuje spíše s městy, hrady nebo vánočními trhy, ale jižní Bavorsko nabízí úplně jiný typ výletu. Kochel am See leží přibližně 70 kilometrů jižně od Mnichova, na okraji Alp, a právě poloha je největší devizou zdejších termálních lázní. Kristall Therme trimini Kochel am See stojí prakticky přímo u jezera Kochelsee.
Z některých bazénů tak návštěvníci sledují hladinu jezera a za ní masiv Herzogstandu a další alpské vrcholy. Právě tento výhled se pravidelně objevuje také mezi největšími klady v hodnoceních hostů. Areál přitom není pouze klasickým krytým bazénem. Je rozdělen na klidnější termální část Wohlfühltherme a rodinněji zaměřený Vital und Freizeitbad. Celkově tak může posloužit jak dvojici, která chce několik hodin relaxovat, tak rodině, která hledá spíše bazény, skluzavky a možnost koupání venku. Solné bazény mají až 35 stupňů
Největším lákadlem klidové části jsou různé druhy solných a minerálních bazénů. Vnitřní Kristallbecken má podle provozovatele přibližně
35 stupňů a koncentraci soli 1,5 procenta, nechybí v něm masážní prvky ani bar dostupný přímo z vody. Další bazén obsahuje hydrogenuhličitan sodný a jeho teplota se pohybuje kolem 34 stupňů.
Ještě výraznější zážitek nabízí venkovní bazén se šestiprocentní solankou, kde se návštěvníci koupou pod otevřeným nebem a sledují okolní hory. Nejvyšší koncentraci má bazén s dvanáctiprocentní solankou.
Voda v něm tělo nadnáší podstatně více než v běžném bazénu a provozovatel zážitek přirovnává ke koupání v Mrtvém moři. U silně koncentrované solanky ovšem doporučuje zůstávat ve vodě pouze omezenou dobu a následně odpočívat.
Výhodou areálu je, že se v teplém počasí nemusíte držet pouze bazénů. Z venkovního prostoru vede přístup přímo k jezeru Kochelsee. V létě tak může během několika minut následovat po pobytu v teplé vodě výrazně chladnější koupání v jezeře.
Právě kontrast mezi termální vodou, jezerem a okolními horami odlišuje Kochel od běžných městských wellness center. Součástí termálního areálu je také několik odpočinkových prostor a gastronomie s výhledem na jezero.
Tyto termální lázně mnoho Čechů míjí. Přitom jsou blízko hranic a nabízejí úplně jiný druh relaxace.
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Saunový svět je jednou z nejsilnějších stránek
Velkou část návštěvníků nelákají do Kochelu ani tak bazény jako zdejší sauny. Uvnitř se nachází několik tematických saun, parní lázeň a hamam. Neobvyklá je především Herzogstand Sauna s teplotou kolem 80 stupňů, která má rozsáhlou prosklenou stěnu orientovanou směrem k jezeru a horám. Podle provozovatele se do ní vejde až 300 lidí a využívá se také pro větší saunové ceremoniály.
Menší Hubertus Sauna stojí v budově připomínající starou bavorskou usedlost a nabízí podobně výrazný výhled na jezero. K dispozici je také březová sauna kolem 70 stupňů, sauna z borovicového dřeva nebo parní lázeň.
Právě saunové rituály a práce zdejších saunamistrů patří mezi věci, které návštěvníci v recenzích opakovaně hodnotí velmi dobře.
Češi by ovšem měli vědět o jednom pravidle, které může při první návštěvě překvapit.
Velká část Wohlfühltherme funguje podle německé saunové tradice bez plavek. Ve středu a v neděli jsou vyhlášeny rodinné a textilní dny, kdy lze většinu bazénů termální části využívat také v plavkách. Výjimkou zůstává dvanáctiprocentní solný bazén a samotné sauny, které jsou stále textilfrei. Děti a mladiství mohou do Wohlfühltherme právě ve středu a v neděli, zatímco v ostatních dnech je tato část určena návštěvníkům od 16 let. S dětmi je lepší zamířit do druhé části
Rodiny nemusí mít pocit, že celý areál funguje jako klasické německé FKK wellness.
Vital und Freizeitbad je samostatná část, kde jsou naopak plavky povinné. Uvnitř se nachází například bazén s teplotou kolem 32 stupňů, dětský bazén, bazének pro nejmenší s vodou kolem 34 stupňů a takzvaná Kristallgrotte s masážními tryskami.
Děti pravděpodobně více zaujme osmdesátimetrová krytá skluzavka Karwendelblitz. Venku je celoročně přístupný zastřešený rodinný bazén vyhřívaný přibližně na 34 stupňů a přímý vstup k jezeru. Od května do září se přidává venkovní koupaliště, dětský bazének a
160 metrů dlouhá skluzavka Kochelexpress. Pro rodinu tak může být letní návštěva podstatně zajímavější než zimní pobyt, protože je přístupná větší část areálu. Kolik stojí vstup v roce 2026
Ceny se výrazně liší podle toho, zda chcete jen rodinné koupaliště, nebo celý termální a wellness svět.
Dvě hodiny v kompletní Wohlfühltherme včetně Vital und Freizeitbad stojí v roce 2026 pro dospělého 26 eur. Čtyři hodiny vyjdou na 38 eur a celodenní vstup na 51 eur. U mládeže jsou sazby 18,50 eura za dvě hodiny, 28 eur za čtyři hodiny a 39 eur za celý den. Pokud člověk sauny a termální zónu nepotřebuje a vystačí si s Vital und Freizeitbad, může výrazně ušetřit. Dvě hodiny pro dospělého stojí 10,50 eura a celodenní vstup 22 eur. Pro mladší návštěvníky je to pět eur za dvě hodiny a 11 eur za celý den.
V létě 2026 navíc provozovatel nabízí několik sezonních akcí. Do 14. září mají děti mladší šesti let vstup zdarma a u rodinného Vital und Freizeitbad platí akce, při které návštěvník zaplatí čtyřhodinovou sazbu, ale může zůstat celý den.
Do stejného data stojí vstup do Wohlfühltherme po 17. hodině 32 eur pro dospělého a 23 eur pro mladistvé. Před cestou se proto vyplatí aktuální nabídky znovu zkontrolovat, protože akční ceny se v průběhu roku mění. Z Česka je nejlepší cesta autem
Přestože Kochel am See není bezprostředně za českými hranicemi,
pro obyvatele západních a středních Čech jde stále o dosažitelný cíl prodlouženého víkendu. Z Prahy vychází cesta automobilem přibližně na 446 kilometrů a podle aktuálních plánovačů zabere bez větších kolon něco přes čtyři hodiny. Poslední úsek vede přes oblast Mnichova směrem na dálnici A95 a následně k jezeru. Parkování je podle provozovatele přímo u termálů bezplatné.
Cestovat se dá také vlakem. Nejjednodušší je dostat se nejprve do Mnichova a pokračovat regionálním vlakem směrem na Kochel.
Z hlavního nádraží v Mnichově trvá cesta přibližně hodinu a čtvrt a existují i přímá spojení. Pro jednodenní cestu z Česka je však veřejná doprava poměrně zdlouhavá. Z Prahy vychází kombinace autobusu a vlaku přibližně na osm a půl hodiny, takže dává větší smysl spojit termály s jednou nebo dvěma nocemi v Bavorsku.
kristall-trimini.de, tripadvisor.com, wanderlog.com, rome2rio.com, munich.travel