Jestli pěstujete jahody, měli byste je teď ostříhat. Kdo zaspí, příští rok bude mít menší úrodu

Sklizeň skončila, košíky jsou prázdné a spousta zahrádkářů si oddechne, že mají jahody na letošek za sebou. Jenže právě konec léta rozhoduje o tom, kolik plodů natrháte příští červen. Rostliny teď budují základ nadcházející úrody a pár úkonů v srpnu a září rozhodne, jestli vás čeká plná miska, nebo pár drobných bobulí.
Proč se příští úroda rozhoduje právě teď
Po odplození působí jahodník vysíleně. Trs prořídne, spodní listy usychají a do stran se rozbíhají nové úponky. Jako by skončila sezona, ve skutečnosti ale rostlina spustila přípravu na tu příští.
V pozdním létě a na podzim si totiž rostlina zakládá květní pupeny pro příští rok, u běžných jednou plodících odrůd zhruba od poloviny září. Když ji teď posílíte a zbavíte přítěže, na jaře vyrazí do plné síly. Zanedbaný jahodník spotřebuje energii na holé přežití a plodů bude znatelně méně.
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Nejnápadnější úkol je řez listů. Zahuštěné a starší trsy zkraťte hned po dobrání plodů zhruba na pět centimetrů nad zemí. Zásadní je nepoškodit srdéčko uprostřed trsu, růstový vrchol, z něhož vyraší nová listová růžice.
Neznamená to ale sestříhat vše plošně. Mladý a zdravý záhon kompletní řez nepotřebuje, stačí vyštípat suché, skvrnité a nemocné listy. Opatrně na stáleplodící (remontantní) odrůdy, které rodí až do podzimu. U nich řez po sklizni vynechte, jinak by nová listová plocha nestačila do mrazů dorůst a rostliny by zimu snášely hůř.
Řez podle typu jahodníku přehledně shrnuje následující tabulka:
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Typ jahodníku Jak postupovat s řezem Starší a zahuštěné trsy Zkrátit hned po dobrání plodů zhruba na pět centimetrů nad zemí, bez poškození srdéčka Mladý a zdravý záhon Vyštípat jen suché, skvrnité a nemocné listy Stáleplodící (remontantní) odrůdy Po sklizni nestříhat vůbec Úponky seřízněte, ty nejlepší si nechte
Kromě listů vyhánějí jahodníky dlouhé úponky zakončené malými rostlinkami. Takový výhonek si bere energii, kterou rostlina potřebuje na kořeny a zakládání pupenů. Přebytečné úponky proto odstřihněte co nejblíž mateřské rostlině a nestrhávejte je silou, mělké kořeny se snadno vytrhnou a rostlina pak strádá.
Pokud chcete záhon omladit, tohle je ideální chvíle. Vyberte pár nejsilnějších úponků od zdravých a dobře plodících rostlin, nechte je zakořenit a máte novou sadbu zadarmo.
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Načasování je půlka úspěchu. Do ošetření se pusťte zhruba dva až tři týdny po posledním sběru a s řezem neotálejte. Čím dřív ho stihnete, tím víc času má jahodník obrůst a založit silné pupeny. Když řez odložíte na říjen, rostlina už svěží listy nestihne a do zimy půjde zeslabená. Odtud i varování z nadpisu, že kdo zaspí, ten si příští rok moc nenatrhá.
Přihnojte a nepřestávejte zalévat
Po očištění je rostlina vysílená a chybí jí živiny. Zabírají teď hlavně draselná hnojiva. Draslík posiluje násadu poupat a zvyšuje odolnost proti mrazu, fosfor podporuje kořeny. Osvědčí se:
vyzrálý kompost, který zlepší i strukturu půdy, bylinné výluhy, třeba z kostivalu, dřevěný popel jako přírodní zdroj draslíku, balené hnojivo se sníženým obsahem dusíku určené pro jahody.
Dusíku se naopak vyhněte, protože žene rostlinu do listů na úkor květů, a na podzim ho vynechte úplně.
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Nezapomínejte ani na vodu. Jahodník koření mělce, a když ve druhé polovině léta přijde sucho, rostliny strádají. Zalévejte proto za horka radši ráno a vodu lijte přímo ke kořenům. Zároveň vyplejte plevel a půdu opatrně nakypřete. Staré slámy a shnilých zbytků plodů se zbavte, drží se v nich plísně a slimáci.
Po řezu jahodník potřebuje draselné hnojivo a pravidelnou zálivku, protože jeho kořeny sahají jen mělko pod povrch. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když ani péče nezabírá, vyměňte záhon
I dobře opečovávaný jahodník neplodí naplno donekonečna. Nejštědřejší bývá ve druhém a třetím roce po výsadbě, pak výnos klesá a přibývají choroby. Je-li záhon starší než tři až čtyři roky, vyplatí se založit ho znovu na jiném místě. A právě konec léta, zhruba od července do poloviny září, je pro výsadbu nových sazenic ideální.
Pár hodin práce na konci léta se zúročí až za rok. Dopřejte jahodám řez, výživu a vláhu teď a v létě sklidíte plné misky.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/pet-kroku-po-posledni-sklizni-jahod-rozhodne-jestli-pristi-rok-sklidite-plne-misky-nebo-par-drobnych-bobuli-720878, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/pece-o-jahodniky-po-sklizni-1/, https://www.vlasta.cz/inspirace/co-ted-udelat-s-jahodniky-jak-pecovat-o-jahody/, https://www.denik.cz/zahrada/jahodniky-po-sklizni-pece/, https://kupi.cz/magazin/clanek/47529-pece-o-jahody-po-sklizni