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Jestli pěstujete jahody, měli byste je teď ostříhat. Kdo zaspí, příští rok bude mít menší úrodu

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Sklizeň skončila, košíky jsou prázdné a spousta zahrádkářů si oddechne, že mají jahody na letošek za sebou. Jenže právě konec léta rozhoduje o tom, kolik plodů natrháte příští červen. Rostliny teď budují základ nadcházející úrody a pár úkonů v srpnu a září rozhodne, jestli vás čeká plná miska, nebo pár drobných bobulí. Proč se příští […]
Jestli pěstujete jahody, měli byste je teď ostříhat. Kdo zaspí, příští rok bude mít menší úrodu

Jestli pěstujete jahody, měli byste je teď ostříhat. Kdo zaspí, příští rok bude mít menší úrodu

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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