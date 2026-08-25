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Facebook blokuje účty ve velkém. Kdo udělá podezřelou aktivitu, ten má smůlu a přijde hned o všechno

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Otevřete Facebook jako každé ráno a místo novinek vyskočí požadavek, ať potvrdíte, že za profilem není žádný podvodník. Zní to jako rutina, jenže pro řadu lidí po celém světě právě tady odstartuje týdny nervů a někdy i konec profilu, na kterém měli postavené živobytí. Jak se z pár vteřin ověřování stane trvalý zámek na dveřích? […]
Facebook blokuje účty ve velkém. Kdo udělá podezřelou aktivitu, ten má smůlu a přijde hned o všechno

Facebook blokuje účty ve velkém. Kdo udělá podezřelou aktivitu, ten má smůlu a přijde hned o všechno

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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