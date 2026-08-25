Facebook blokuje účty ve velkém. Kdo udělá podezřelou aktivitu, ten má smůlu a přijde hned o všechno

Otevřete Facebook jako každé ráno a místo novinek vyskočí požadavek, ať potvrdíte, že za profilem není žádný podvodník. Zní to jako rutina, jenže pro řadu lidí po celém světě právě tady odstartuje týdny nervů a někdy i konec profilu, na kterém měli postavené živobytí. Jak se z pár vteřin ověřování stane trvalý zámek na dveřích?
Stačí jedno ověření a účet je pryč
Meta dnes u přihlášení občas žádá potvrzení totožnosti pomocí takzvaného video selfie. Na obrazovce naskočí instrukce a člověk podle nich otáčí obličej do stran, aby platforma poznala, že před kamerou je skutečný člověk.
Háček je v tom, jak kontrola dopadne. Někdy místo návratu do profilu dorazí strohé oznámení, že účet je nadobro uzamčený. Systém se odvolá na porušení podmínek, ohrožení bezpečnosti nebo chování, které mu přišlo rizikové. Co přesně bylo špatně, se dotyčný většinou nedozví, a jakmile padne konečné rozhodnutí, odvolání už nikam nevede.
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Označení „podezřelá aktivita“ ve většině lidí vyvolá představu podvodu nebo napadení. O osudu účtu přitom zpravidla rozhoduje software, který průběžně čte chování profilů a odhaduje, nakolik připomíná robota, ukradený účet nebo smyšlenou identitu.
Do problémů se tak dostane i člověk, který platformu jen využívá naplno. Nejohroženější jsou přitom ti, kdo sociální sítě spravují profesionálně. Když někdo z jednoho počítače obsluhuje účty více zákazníků, ve špičce chrlí příspěvky a k tomu ladí rozjeté kampaně, algoritmu to snadno splyne s prací automatu. Meta navíc avizuje, že podíl umělé inteligence v bezpečnosti i podpoře dál poroste.
Když na Facebooku stojí živnost
Pro někoho, kdo Facebook bere jako zábavu, znamená blokace pár otrávených dní. Živnostníka nebo malou firmu ale připraví rovnou o nástroj, na kterém drží zakázky. Přes jediný osobní profil se totiž obvykle ovládá celý firemní provoz, od placených kampaní a katalogu zboží až po každodenní psaní se zákazníky.
Přečtěte si také: Ani čaj, ani káva. Češi na konci léta objevili nápoj ze zázvoru, který zahřeje i ochladí a stojí pár korun Živnostníkům a malým firmám zmizí s osobním profilem i firemní stránka, reklamy a psaní se zákazníky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jakmile padne osobní účet, zhasnou s ním i všechny navázané nástroje. Titulek mluví o tom, že člověk přijde o všechno, a zrovna u podnikatelů to nadsázka není. Bez firemní stránky a reklam se práce ze dne na den zastaví a rána dopadne rovnou na tržby.
Obrana existuje, zázraky ale nečekejte
Konečné rozhodnutí platformy naštěstí nemusí být poslední slovo. Evropské nařízení o digitálních službách (DSA) zaručuje uživatelům v Unii nárok na jasné vysvětlení, proč o účet přišli, a otevírá jim cestu k nezávislým orgánům, které spory posuzují mimo soud. Mezi ně patří dublinské Appeals Centre Europe nebo Central European Appeals Hub, jenž komunikuje i česky. Jejich verdikty sice nejsou vynutitelné, platforma s nimi ale musí jednat v dobré víře.
Že jde o běh na dlouhou trať, ukazují vlastní čísla těchto orgánů. Appeals Centre Europe za rok do března 2026 řešilo přes 4 600 stížností uživatelů Facebooku, Instagramu a Threads, kteří se cítili zablokovaní neprávem. Meta k nim ale dodala potřebné podklady v méně než sto případech. První zamítnutí tedy nemusí být konec, řešení ale klidně zabere celé měsíce.
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Nejlepší je zajistit se, dokud účet funguje. Kdo přes Facebook pracuje, ať si od začátku schovává vlastní stopu o tom, jak profil používá: záznamy komunikace s podporou, čísla otevřených případů i snímky obrazovek. Při případném sporu taková složka důkazů výrazně pomůže.
Druhá zásada je nedržet všechno na jednom místě. Zákaznická databáze, fakturace i vlastní vizuály patří hlavně do systémů, které nikdo nezamkne přes noc. Facebook má být jen jedno z míst, kde to existuje. U firemních stránek se navíc hodí rozdělit správu mezi víc lidí. Pokud stránku drží jediný účet a ten padne, zpětné získání přístupu se pak pořádně protáhne.
Zdroje: https://eudigitallaw.com/meta-rarely-responds-to-eu-account-ban-appeals/, https://www.hrot24.cz/clanek/smazala-vam-socialni-sit-profil-nebo-prispevek-pomoci-by-vam-mohla-nova-instituce-H8udE, https://www.dsacesko.ctu.gov.cz/, https://smartmania.cz/facebook-ma-novinku-natocte-selfie-video-a-ziskate-zdarma-modrou-fajfku/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47439-facebook-blokuje-ucty