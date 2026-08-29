Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu
Drobnému kříženci se zastesklo po příteli své majitelky. Touha po jeho pohlazení byla tak silná, že se...
Začátkem srpna zasahovali záchranáři u tonoucí předškolačky na brněnském koupališti. Dívku pod vodou našla...
Dálnice D2 je na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřená po dopravní nehodě. Vážně se zranila žena s...
Koruna hráze Brněnské přehrady projde opravou, hráz bude více než rok pro pěší i dopravu zcela uzavřena, a...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →