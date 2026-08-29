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Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu

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Dobrá zpráva pro Brňany, kteří ve všední dny nestíhají. Potřebné záležitosti si v centru města budou moci vyřešit také v sobotu dopoledne, v pondělí a ve středu pak až do 18 hodin. Prodloužená provozní doba se týká Miniúřadu v Nádražní ulici.
Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu

Potřebné náležitosti vyřeší Brňané i o víkendu. Miniúřad mění otevírací dobu

Zdroj: Michal Štastný, Brno-střed
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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