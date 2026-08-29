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Většinu času je sám a nechodí ani ven. Kamarád Kajumiho popsal, jak influencer stíhaný za obchod s lidmi žije ve vazbě

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Influencer Adam Kajumi, stíhaný za obchodování s lidmi, tráví podle anonymního zdroje dny v izolaci na cele a odmítá vycházky kvůli konfliktům s ostatními vězni.
Většinu času je sám a nechodí ani ven. Kamarád Kajumiho popsal, jak influencer stíhaný za obchod s lidmi žije ve vazbě

Většinu času je sám a nechodí ani ven. Kamarád Kajumiho popsal, jak influencer stíhaný za obchod s lidmi žije ve vazbě

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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