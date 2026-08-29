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Antarktida zamrzla, když byl svět o 5 °C teplejší než dnes. Odpověď možná ležela hluboko pod zemí

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Před 34 miliony let byla Země podstatně teplejším místem než dnes. Severní polární oblasti ještě neměly velké kontinentální ledové příkrovy a globální průměrná teplota byla podle současných rekonstrukcí zhruba o několik stupňů vyšší.
Antarktida zamrzla, když byl svět o 5 °C teplejší než dnes. Odpověď možná ležela hluboko pod zemí

Antarktida zamrzla, když byl svět o 5 °C teplejší než dnes. Odpověď možná ležela hluboko pod zemí

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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