Moment, kdy všechny svatebčany polil studený pot: Ženich, který měl tehdy říci své "Ano", odhalil to nejtemnější tajemství

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Moment, kdy všechny svatebčany polil studený pot: Ženich, který měl tehdy říci své "Ano", odhalil to nejtemnější tajemstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zrada od milovaného člověka bolí nejvíce a každý, kdo byl takto milovaným zrazen, cítí velkou touhu po pomstě. Především pro svoji úlevu a vlastní uspokojení. Láska bývá vrtošivá a nestálá, pouze ta nejčistší a nejhlubší [...]...
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Zdroj: Fotografie: donald judge / Creative Commons / Attribution 2.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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