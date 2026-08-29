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Krajka nejen na šatech: Objevte kouzlo manikúry, která přenáší romantiku i na nehty

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Jemná krajka už dávno nepatří jen svatebním šatům nebo luxusnímu spodnímu prádlu. Trend „lace nails“ přenáší romantickou estetiku na nehty v moderním, minimalistickém i extravagantnějším pojetí. Krajková manikúra spojuje precizní nail art s jemnými detaily a patří mezi výrazné beauty trendy roku 2026.
Krajka nejen na šatech: Objevte kouzlo manikúry, která přenáší romantiku i na nehty

Krajka nejen na šatech: Objevte kouzlo manikúry, která přenáší romantiku i na nehty

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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