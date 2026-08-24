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Vyhlašujeme nejlepší místa na pozdní dovolenou v září. Je tam levno a po sezóně už málo turistů

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Léto pomalu balí kufry, jenže u Středomoří sezóna zdaleka nekončí. Kdo si nechá hlavní dovolenou až na září, dostane teplé moře, prázdnější pláže a citelně nižší účet za letenky i hotel. Poradíme, kam vyrazit za jistotou koupání a kde si užijete klid, po kterém se vám v přeplněném srpnu jen zdálo. Proč se vyplatí počkat […]
Vyhlašujeme nejlepší místa na pozdní dovolenou v září. Je tam levno a po sezóně už málo turistů

Vyhlašujeme nejlepší místa na pozdní dovolenou v září. Je tam levno a po sezóně už málo turistů

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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