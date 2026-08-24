Vyhlašujeme nejlepší místa na pozdní dovolenou v září. Je tam levno a po sezóně už málo turistů

Léto pomalu balí kufry, jenže u Středomoří sezóna zdaleka nekončí. Kdo si nechá hlavní dovolenou až na září, dostane teplé moře, prázdnější pláže a citelně nižší účet za letenky i hotel. Poradíme, kam vyrazit za jistotou koupání a kde si užijete klid, po kterém se vám v přeplněném srpnu jen zdálo.
Proč se vyplatí počkat s dovolenou na září
Kouzlo září je jednoduché. Sotva v Česku i u sousedů dozní prázdniny a školáci od Německa přes Francii po Británii zasednou zpět do lavic, zájem o zájezdy povolí. Ceny letenek i ubytování klesnou a na plážích je rázem kam si lehnout.
O počasí se přitom bát nemusíte. Moře je po celém létě nejvíc prohřáté a vzduch místo úmorných veder nabízí příjemných pětadvacet až třicet stupňů, kdy se dá zvládnout i výlet za památkami. A jeden bonus navíc: 28. září slavíme Den české státnosti. Když si dovolenou naplánujete na konec měsíce, protáhnete si ji díky státnímu svátku skoro zadarmo.
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Kam přesně vyrazit podle toho, co od dovolené čekáte, přehledně shrnuje následující tabulka:
Co od dovolené čekáte Kam vyrazit V čem je hlavní tahák Zaručené koupání do října Kypr, Malta, Rhodos, Kréta, dále Korfu, Kos a Samos Moře drží kolem pětadvaceti stupňů a sezóna pokračuje hluboko do října Klid a nízké ceny blízko domova Chorvatské ostrovy Hvar, Brač a Vis, města Split a Zadar, Bulharsko a Korfu Pláže se vylidní, moře zůstává teplé a Bulharsko patří k nejlevnějším destinacím u moře v EU Kombinace pláže a poznávání Španělská Costa del Sol a Baleáry, portugalské Algarve a Madeira, italská Sicílie a Sardinie Teplé moře a k tomu kultura v Barceloně, Valencii, Lisabonu nebo Portu Co nejvíc horka Egyptská Hurghada a Marsa Alam, turecká Antalya, Side a Bodrum V Egyptě kolem třiceti tří stupňů, v Turecku přes den kolem třiceti a moře pětadvacet Jistota teplého moře: řecké ostrovy, Kypr a Malta
Chcete mít koupání zaručené i na konci měsíce? Sázkou na jistotu jsou nejjižnější kouty Středomoří. Na Kypru, Maltě, Rhodosu nebo Krétě drží moře kolem pětadvaceti stupňů a sezóna tady bez problémů pokračuje hluboko do října.
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Řecko je vůbec zářijová klasika, u které těžko sáhnete vedle. Kromě velké Kréty a Rhodosu potěší i klidnější Korfu, Kos nebo Samos. Ráno se vykoupete v průzračné zátoce, odpoledne vyrazíte za antickými památkami a večer usednete k večeři přímo u přístavu, aniž byste na volný stůl čekali frontu.
Klid a nižší účet: Chorvatsko, Bulharsko i Korfu
Když chcete být u moře rychle a levně, myslete na Jadran. Chorvatské ostrovy jako Hvar, Brač nebo Vis i města Split a Zadar se v září znatelně vylidní a moře přitom zůstává teplé ke koupání. K tomu můžete lodí za den objet hned několik zátok, na které byste se v srpnu nedostali.
Chorvatské ostrovy se po prázdninách vylidní a z Česka to k Jadranu není daleko. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za opravdu nízkými cenami zamiřte do Bulharska, které od ledna 2026 platí eurem. Na Slunečném pobřeží vyjde hlavní jídlo v restauraci zhruba na 6 až 12 eur, tedy 150 až 300 korun, a s dětmi tu oceníte dlouhé pláže a mělké moře. A pokud vás láká řecký klid s dětmi, sedí přesně Korfu, kde na konci září bývá teplo, ale turistů už jako šafránu.
Přečtěte si také: Češi neví, že pokutu při řízení můžou dostat, i když nedrží telefon v ruce. Hrozí jim až 10 000 Kč Pláž i města dohromady: Španělsko, Portugalsko a Itálie
Milovníci kombinace pláže a poznávání mají v září hotový ráj. Španělské jižní pobřeží Costa del Sol i Baleáry lákají na teplé moře a k tomu si můžete vyrazit za kulturou do Barcelony, Valencie, Málagy nebo Alicante, kde po létě citelně ubývá lidí.
Portugalsko bývá často levnější než sousední Španělsko. Algarve nabízí písečné pláže a klidné zátoky, Lisabon a Porto zase historii a sklenku portského, a mírné Madeiře se právem říká ostrov věčného jara. Za pohodovou dovolenou bez davů stojí i italská Sicílie a Sardinie, kam se teprve po sezóně vrací obyčejný život.
Za pořádným teplem: Egypt a Turecko
Pokud vám ani zářijové Řecko není dost horké, zamiřte k Rudému moři. V Egyptě šplhají teploty ke třiceti třem stupňům a v letoviscích jako Hurghada nebo Marsa Alam si užijete šnorchlování mezi korály i pohodlné all inclusive s dětmi. Hlídejte si tady ale pití, v tom horku tělo vody hodně ztrácí.
Přečtěte si také: Krásně modravá jezera leží jenom 3 hodiny od Prahy. Je tam písečná pláž a plno lodí Kdo chce v září ještě pořádné horko, míří k Rudému moři nebo na Tureckou riviéru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Léto vám spolehlivě protáhne i Turecko. Na Turecké riviéře kolem Antalye, Side nebo Bodrumu bývá přes den kolem třiceti stupňů a moře příjemných pětadvacet. Jedno ale plánujte s rozmyslem: čím severněji, tím dřív sezóna končí, a plážové podniky na Francouzské riviéře zavírají zhruba od přelomu září a října. Na jihu Středomoří vás teplo nezradí, ale k severnějším břehům miřte radši hned v prvních zářijových týdnech.
Zdroje: https://www.tui.cz/blog/nejlepsi-destinace-na-dovolenou-v-zari/, https://www.cklub.cz/blog/cestovatelske-tipy/kam-na-dovolenou-v-zari-kdy-panuji-letni-teploty-a-nizke-ceny, https://www.studentagency.cz/blog/kam-letet-v-zari, https://www.cestujzababku.cz/kam-v-zari-k-mori/, https://www.ehotel.cz/blog/levna-dovolena-v-zari-nejlepsi-evropske-destinace-pro-prodlouzeni-leta