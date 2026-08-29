Naposledy před rokem zachytily fotopasti rysici Isis se svými dvěma koťaty. Mladá samice se narodila v květnu 2023 na území CHKO Šumava. Odtud ale Isis odešla a usadila se v oblasti Plánického koridoru na Klatovsku, který je důležitou spojnicí ze Šumavy do Brd. Isis i s potomky mnohokrát pózovala před fotopastmi. Potom ale beze stop zmizela.
Rysice Isis záhadně zmizela i se svými koťaty. Rok už po nich není ani stopa
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...