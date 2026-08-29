Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Rysice Isis záhadně zmizela i se svými koťaty. Rok už po nich není ani stopa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Naposledy před rokem zachytily fotopasti rysici Isis se svými dvěma koťaty. Mladá samice se narodila v květnu 2023 na území CHKO Šumava. Odtud ale Isis odešla a usadila se v oblasti Plánického koridoru na Klatovsku, který je důležitou spojnicí ze Šumavy do Brd. Isis i s potomky mnohokrát pózovala před fotopastmi. Potom ale beze stop zmizela.
Rysice Isis záhadně zmizela i se svými koťaty. Rok už po nich není ani stopa

Rysice Isis záhadně zmizela i se svými koťaty. Rok už po nich není ani stopa

Zdroj: Správa NP Šumava
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
BMW v noci vyletělo z dálnice. Jedna cizinka zahynula, druhá utrpěla těžké zranění
BMW v noci vyletělo z dálnice. Jedna cizinka zahynula, druhá utrpěla těžké zranění
Šermíř si s rodinou pořídil ruinu zámku se dvěma strašidly. Po opravě je jako nový
Šermíř si s rodinou pořídil ruinu zámku se dvěma strašidly. Po opravě je jako nový

Malebný šumavský zámek Mokrosuky nedaleko Sušice vlastní rodina historického šermíře, kováře a mečíře Jana...

Dva MiGy se zřítily na Šumavě těsně za železnou oponu. Oba piloti zahynuli
Dva MiGy se zřítily na Šumavě těsně za železnou oponu. Oba piloti zahynuli

Tragickou nehodu dvou československých stíhaček MiG-15T připomíná na německé straně Šumavy těsně za státní...

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji za poslední týden zdražily, víc nafta
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji za poslední týden zdražily, víc nafta

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji za poslední týden zdražily. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v...

Vandal nenávratně poškodil mladou lípu, město vypsalo odměnu za info o pachateli
Vandal nenávratně poškodil mladou lípu, město vypsalo odměnu za info o pachateli

Naprosto nepochopitelným činem se teď zabývá vedení Rokycan i městská policie. V pátek ráno tam u zimního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.