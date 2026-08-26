Ani čaj, ani káva. Češi na konci léta objevili nápoj ze zázvoru, který zahřeje i ochladí a stojí pár korun

Konec srpna bývá pěkně rozkolísaný. Ráno saháte po mikině, odpoledne se před sluncem schováváte do stínu. Do takového počasí se pořádně nehodí ani horká káva, ani ledový čaj. Není divu, že čím dál víc lidí objevuje nápoj, který zvládne obojí, a přitom to není ani jedno z toho. Stačí k němu obyčejný oddenek zázvoru, hrnek vody a pár minut času.
Jeden kořen, který zahřeje i zchladí
Největší přednost zázvoru je, že funguje na obě strany teploměru. Když ho zalijete vroucí vodou a vypijete horký, prohřeje tělo zevnitř a rozproudí krevní oběh. To oceníte ve chvíli, kdy se náhle ochladí nebo cítíte, že na vás něco leze. Stejný nálev ale můžete nechat vychladnout, přihodit led a plátek citronu, a rázem držíte v ruce svěží limonádu.
Zní to zvláštně, jenže právě prohřívací účinek zázvoru pomáhá tělu vyrovnat se i s parným dnem. Přesně proto padne vhod na přelomu léta a podzimu, kdy ranní chladno střídá odpolední horko.
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Druhý důvod, proč si zázvorový nápoj získává příznivce, je cena. Kousek čerstvého kořene koupíte v každé zelenině nebo supermarketu za pár korun a jeden oddenek vydá na spoustu sklenic. Nepotřebujete k němu kávovar ani kapsle, vystačíte si se struhadlem nebo nožem.
Kdo nemá po ruce čerstvý zázvor, sáhne po sušeném mletém. Prodává se celoročně a v uzavřené dóze vydrží dlouho. Ať zvolíte kteroukoli variantu, jedna porce vyjde levněji než káva z automatu.
Co dokáže s imunitou a trávením
Zázvor je oblíbený i kvůli tomu, co umí pro tělo. Jeho typickou pálivost má na svědomí látka zvaná gingerol, která působí protizánětlivě a jako antioxidant. Čerstvý oddenek k tomu přidá vitamin C a několik minerálů, například hořčík, draslík nebo železo. Není divu, že po zázvoru lidé rádi sáhnou hlavně na podzim, kdy kolem obchází nachlazení a člověk chce imunitě pomoct.
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Poradí si ale i s trávením. Povzbuzuje tvorbu žaludečních šťáv a žluči a mnoha lidem uleví při nevolnosti nebo nadýmání. Pořád zůstává jen domácí pomocí. Předepsané léky nenahradí, a tak při přetrvávajících potížích vždy zajděte za svým lékařem.
Horký hrnek i ledová limonáda z jednoho základu
Příprava je jednoduchá a základ je pro obě verze stejný:
Oloupejte a nahrubo nastrouhejte kousek kořene, zhruba tři až čtyři centimetry. Vložte ho do konvičky nebo hrnce a přelijte přibližně půl litrem vroucí vody. Přiklopte a nechte asi deset minut odstát, ať se chuť i účinné látky stačí uvolnit. Nálev pak přeceďte přes sítko a vylouhovaný kořen vyhoďte.
Vznikne vám silnější základ, který si podle chuti naředíte. Na zahřátí ho stačí dolít horkou vodou a osladit lžičkou medu. Na letní verzi ho nechte vychladnout, přidejte šťávu z citronu a med a dolijte vychlazenou perlivou vodou. Sklenici nakonec dozdobte ledem a plátkem citrusu. Z jednoho základu tak máte podle nálady buď hřejivý hrnek, nebo chladivou limonádu.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší místa na pozdní dovolenou v září. Je tam levno a po sezóně už málo turistů Silný základ z čerstvého zázvoru stačí naředit horkou vodou na zahřátí, nebo vychlazenou perlivou na limonádu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Komu zázvor spíš uškodí
Přes všechny přednosti se zázvor nehodí úplně pro každého. Opatrní by měli být:
každý, kdo užívá léky na ředění krve nebo má poruchu srážlivosti krve, protože zázvor její srážení sám mírně zpomaluje; ti, kdo se chystají na plánovanou operaci, protože ze stejného důvodu se doporučuje vynechat ho zhruba týden až dva předem; lidé, kteří berou léky na krevní tlak nebo na cukrovku, protože zázvor může jejich účinek ovlivnit; těhotné ženy, které by ho měly dopřát jen v malém množství a raději se poradit s lékařem; lidé s citlivým žaludkem, kterým může větší dávka přivodit pálení žáhy nebo jiné trávicí potíže, i když jinak zázvor právě zažívání prospívá.
Základní pravidlo je přitom snadné. Naslouchejte svému tělu a při jakýchkoli pochybnostech se zeptejte odborníka.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zdravi-vyziva/zazvor-ucinky-traveni-imunita-metabolismus-vyuziti-v-kuchyni, https://www.jsmekocky.cz/clanek/redakce/zajimavosti/zazvorova-limonada-osvezeni-ktere-ma-riz-nakopne-tvou-imunitu, https://www.prostezdravi.cz/zazvorova-voda-na-hubnuti-a-lepsi-imunitu, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/zazvor-zdravi-prinos-riziko-varovani/, https://katkatepla.cz/zazvorova-voda-zahreje-povzbudi-ale-neni-pro-kazdeho/, https://www.kompava.cz/zazvor-a-jeho-pozitivni-ucinky-na-nas-organismus