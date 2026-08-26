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Ani čaj, ani káva. Češi na konci léta objevili nápoj ze zázvoru, který zahřeje i ochladí a stojí pár korun

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Konec srpna bývá pěkně rozkolísaný. Ráno saháte po mikině, odpoledne se před sluncem schováváte do stínu. Do takového počasí se pořádně nehodí ani horká káva, ani ledový čaj. Není divu, že čím dál víc lidí objevuje nápoj, který zvládne obojí, a přitom to není ani jedno z toho. Stačí k němu obyčejný oddenek zázvoru, hrnek […]
Ani čaj, ani káva. Češi na konci léta objevili nápoj ze zázvoru, který zahřeje i ochladí a stojí pár korun

Ani čaj, ani káva. Češi na konci léta objevili nápoj ze zázvoru, který zahřeje i ochladí a stojí pár korun

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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