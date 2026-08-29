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Hledání nového Bonda vrcholí. Dvě známá jména se předhánějí s jedním tajemným kandidátem

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Největší castingová sága všech dob se chýlí ke konci. Šestadvacátá bondovka v režii Denise Villeneuva a podle scénáře Stevena Knighta obsadí svou zbrusu novou hvězdu snad už v příštích týdnech, přičemž zahraniční insideři informují o tom, že tři lidé mají k přímému dědictví odkazu Daniela Craiga nejblíž. Původně reportovaná pětice ve složení Jack Barton (Chudáčci), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Gladiátor II), Jack Lowden (Dunkerk) a Harris Dickinson (Trojúhelník smutku) se podle všeho smrskla na trojici, kterou nově tvoří herci Callum Turner (Na jednu noc) a Jack O'Connell (Hříšníci) plus jedno nezveřejněné jméno.
Hledání nového Bonda vrcholí. Dvě známá jména se předhánějí s jedním tajemným kandidátem

Hledání nového Bonda vrcholí. Dvě známá jména se předhánějí s jedním tajemným kandidátem

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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