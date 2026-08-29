Ujížděl policii přes celou Prahu. Řidič měl zákaz řízení a v autě konopí

Ujížděl policii přes celou Prahu. Řidič měl zákaz řízení a v autě konopíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ujížděl policii přes celou Prahu. Řidič měl zákaz řízení a v autě marihuanu
Na Strahov se po letech plánování chystají tramvaje. Dopravní podnik uzavřel smlouvu se zhotovitelem nové...
Nepříjemné překvapení zažili návštěvníci parku v Praze 9. Cestu jim zkřížil hroznýš královský. A majitel...
Policisté zasahovali v pátek odpoledne na náměstí Bratří Synků, kde hádka dvou mužů přerostla ve fyzické...
Příští týden se dá s ohledem na konec prázdnin a práce na silnicích očekávat zpožďování autobusových linek...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →