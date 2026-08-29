Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán

Bude to jedna z nejdůležitějších sázek managementu TV Nova (majitel PPF) pod vedením ředitele Daniela Grunta v podzimní sezóně 2026. V úterý 1. září v prime time odstartuje rozsáhlý seriálový projekt Boží plán, který stanice nasadí hned dvakrát týdně. Kromě úterka ještě do čtvrtečního prime time. Celkem vzniklo 24 dílů komediálního Boží plánu. Znamená to, že by se nový seriál měl promítat až do druhé poloviny listopadu. Boží plán v úterním a čtvrtečním večeru nahradí na jaře skončený seriál Bratři a sestry, který měl celkem 56 epizod. Bratři a sestry (tvůrčí duo Radek Bajgar a Mirka Zlatníková) svedly souboj o diváka v úterý a ve čtvrtek s primáckým seriálovým titulem Polabí - Tady jsme doma. Polabí si po většinu večerů vedlo lépe. Boží plán je tak dalším pokusem Novy o znovuzískání pozic během úterních a čtvrtečních prime time.
"V hlavní roli dobrosrdečného řidiče tramvaje Mirka se představuje Tomáš Jeřábek. Po smrti manželky otevře svůj velký pražský byt lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce. Postupně se pod jeho střechou sejdou tři kamarádi v podání Marka Lambory, Václava Matějovského a Filipa Březiny a Julie, kterou hraje Michaela Petřeková. Z lidí, kteří by za jiných okolností zřejmě společný byt nesdíleli, vznikne nečekaná parta. Každý z nich si do společného bytu přináší vlastní životní karamboly a společně zjišťují, že když se život začne ubírat úplně jiným směrem, než bylo v plánu, je dobré mít po ruce někoho, kdo vás podrží nebo se tomu společně s vámi zasměje," anoncuje základní stavbu seriálu Nova.
Již promítání prvního dílu Božího plánu tento týden pro novináře, štáb a další pozvané hosty (foto) ukázalo možné silné a slabé stránky nové série. Boží plán je zdařile napsaný a natočený titul (hlášky a vtipné situace na úrovni, production value) s prvotřídním castem (zjevná chemie mezi Lamborou, Březinou a Matějovským). Zároveň jak obsazení herců-třicátníků do hlavních postav, tak i použitá hudba, střih, kamera nebo prostředí bytu á la Big Brother cílí Boží plán hlavně na diváckou skupinu 20 až 40 let. Tedy o deset až patnáct let méně, než by Nova v daných slotech potřebovala. Starší cílovým skupinám bude bližší konkurenční Polabí. Připomeňme, že strategickou cílovkou Novy je 15 - 54 let.
"Chtěli jsme vytvořit seriál, u kterého diváci na chvíli zpomalí, zapomenou na svoje starosti a stanou se součástí naší party. Pokud budou mít po skončení epizody pocit, že by s touhle partičkou sami chtěli bydlet, pak jsme splnili to, co jsme si při tvorbě seriálu přáli," uvedl kreativní producent Lukáš Borovička.
Boží plán pro Novu vyprodukovala společnost MEGG Film (Simona Brdičková, Petr Dvořáček). Výkonnou producentkou za TV Nova byla Vladana Horná. Scénář napsaly Lucie Konečná, Martin Šimiček, Magdaléna Turnovská, Tereza Nováková a Marta Fenclová. Režii měli na starosti Martin Kopp, Petr Nikolaev, Lukáš Borovička a další. Kamera Václav Tlapák, Jan J. Filip a Zdeněk Šedivý. V dalších rolích se objeví Jan Vondráček, Robert Nebřenský, Aneta Krejčíková, Ema Klangová Businská, Sára Rychlíková, Marek Adamczyk, Martina Preissová, Jan Kolařík, Martin Donutil, Štepánka Ligas nebo Beáta Kaňoková.