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Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán

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Bude to jedna z nejdůležitějších sázek managementu TV Nova (majitel PPF) pod vedením ředitele Daniela Grunta v podzimní sezóně 2026. V úterý 1. září v prime time odstartuje rozsáhlý seriálový projekt Boží plán, který stanice nasadí hned dvakrát týdně. Kromě úterka ještě do čtvrtečního prime time.
Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán

Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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