Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jadran je daleko a drahý. Jezero kousek za Prahou je stejně krásné a vstup je zcela zdarma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Itálie a Chorvatsko patřily svého času k hlavním dovolenkovým destinacím Čechů, ale v poslední době to znamená sáhnout poměrně hluboko do kapsy a čelit návalům turistů z celého světa. Přitom četné přírodní krásy a klenoty vhodné ke koupání můžeme najít jen kousek od svého bydliště.
Jadran je daleko a drahý. Jezero kousek za Prahou je stejně krásné a vstup je zcela zdarma

Jadran je daleko a drahý. Jezero kousek za Prahou je stejně krásné a vstup je zcela zdarma

Zdroj: PeopleImages.com / Depositphotos
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Voňavá guma a čínská propiska. Jak vypadalo první září v osmdesátkách
Voňavá guma a čínská propiska. Jak vypadalo první září v osmdesátkách
V lednici mi zkyslo mléko. Udělala jsem zásadní chybu, kterou dělá snad každý Čech
V lednici mi zkyslo mléko. Udělala jsem zásadní chybu, kterou dělá snad každý Čech

Stálo mě to celý nákup a nervy. Mléko, jogurty, máslo – všechno najednou zkyslo během jediného víkendu....

Tuhle drsnou podívanou v 90. letech hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje dnes ve 20:00 brutální thriller
Tuhle drsnou podívanou v 90. letech hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje dnes ve 20:00 brutální thriller

Sobotní večer je tu a vy hledáte ten pravý film, který vás vtáhne do děje natolik, že zapomenete na celý...

Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby
Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby

29. srpna si svět připomíná Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. Organizace spojených národů ho...

Podivné stopy v brazilské poušti zmátly vědce. Po boku dinosaurů žil zcela nečekaný tvor
Podivné stopy v brazilské poušti zmátly vědce. Po boku dinosaurů žil zcela nečekaný tvor

Zkamenělé otisky tlapek z jižní Brazílie mění vše, co jsme si mysleli o prehistorických savcích. Tvor,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.