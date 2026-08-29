Jadran je daleko a drahý. Jezero kousek za Prahou je stejně krásné a vstup je zcela zdarma

Platí se za parkování, ale za koupání ne
Obzvláště Pražané si oblíbili tohle jedinečné místo vzdálené pouhých 40 km od hlavního města. Hodí se totiž báječně k lenošení na písečných plážích, ať už se toužíte opalovat na sluníčku nebo relaxovat v přívětivém stínu okolních borových lesů. Za klasickou letní dovolenou zahrnující plavání a relaxaci nemusíte jezdit daleko za hranice, užijete si přitom srovnatelnou krásu přírody, aniž by utrpěla vaše peněženka.
Koupání v překvapivě průzračné vodě tam, kde se před lety těžil písek, je pouze jednou z lákavých atrakcí, a tak se líbivý cíl ve středních Čechách dá využít vlastně i mimo prázdninovou sezónu. Písek se zde těžil do roku 1992, už předtím tu ale byla voda, jež díky čistotě přitahovala návštěvníky ještě za provozu. Záhy se z pískovny stalo populární místo pro všechny druhy rekreantů.
Dopravíte se sem snadno díky blízkosti dálnice D11 – autem z Prahy za slabou půlhodinku. Po obou stranách jezera se rozkládají parkoviště, od nichž se k vodě dostanete po krátké procházce. V hlavní sezóně stojí parkovné 50 Kč na den.
Na své si přijdou rodiny, pejskaři, rybáři i cyklisté
Pozvolný vstup do vody ocení samozřejmě především rodiny s malými dětmi. Ale pozor, jezero Sadská uspokojí i dobrodružnější a odvážnější duše, které se nebojí trošku odvázat. Nabízí rovněž nudistickou pláž a prostor pro trávení času s vašimi čtyřnohými mazlíčky. Klidně sem vezměte pejska, ale dbejte na to, aby nerušil ostatní, a vždy po něm řádně ukliďte.
Jezero není běžným městským koupalištěm, kde se čistota udržuje častěji a důkladněji, přesto se město snaží zachovat ji obzvláště po větším množství návštěvníků. Nechybí zde toalety ani odpadkové koše a techničtí pracovníci pravidelně sekají trávu. Během léta si můžete koupit něco dobrého u stánků s občerstvením. Stanování a táboření u jezera ale povoleno není, na to nezapomeňte.
Vedle pejskařů navštěvují tuto oblast nadšení rybáři s patřičným povolením, pěší turisté a cyklisté. Rovinatá polabská krajina má pro každého z nich něco, aniž by hrozila náročná stoupání. Výlety po okolí představují třešničku na dortu a právě důvod, proč byste sem mohli zavítat kdykoliv během roku, a ne jen během letních veder kvůli osvěžení.
Pouhých pár kilometrů odsud najdete proslavené Kersko spjaté se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Přímo v Sadské se nalézá kostel sv. Apolináře, přirozená dominanta krajiny, ale turistická trasa Po stopách předků vás zavede k dalším působivým pamětihodnostem a městským zajímavostem. Kdo upřednostňuje přírodní krásy a divy, měl by zamířit k Písečnému přesypu u Píst, jenž patří mezi poslední dochované pohyblivé duny na našem území.
Zdroje článku: kic-sadska.cz, fajnvylety.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková