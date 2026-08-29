Horský vůdce napadl turistu na Großglockneru. Od hluboké propasti je dělily centimetryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horský vůdce napadl turistu na Großglockneru. Od hluboké propasti je dělily centimetry
Poklidné páteční odpoledne se na několika oblíbených rakouských jezerech během krátké doby změnilo v sérii...
Konec dovolené se v pátek večer pro tisíce turistů na Mallorce změnil v dlouhé čekání. Letiště v Palmě...
Dovolená v jižním Španělsku skončila tragédií. V letovisku Isla Cristina v Andalusii byla v pátek ráno...
Tragicky skončil letní večer dvou rodin v italském Palermu. Dvouapůlletá holčička se podle dosavadních...
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