Pět lidí uvízlo v noci v Adršpachu. Ze skály je sundali hasiči

Pět lidí uvízlo v noci v Adršpachu. Ze skály je sundali hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když záchranáři dorazili pod skálu, jedna osoba visela na laně několik metrů nad zemí.
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →