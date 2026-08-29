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Pět lidí uvízlo v noci v Adršpachu. Ze skály je sundali hasiči

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Více než deset hodin strávila pětice lezců na skalním útvaru Milenci v Adršpašských skalách. Když se nedokázali dostat dolů, zavolali před třetí hodinou ráno o pomoc. Jedna osoba zůstala viset na laně, další čtyři uvízly několik desítek metrů nad zemí.
Když záchranáři dorazili pod skálu, jedna osoba visela na laně několik metrů nad zemí.

Když záchranáři dorazili pod skálu, jedna osoba visela na laně několik metrů nad zemí.

Zdroj: HZS KHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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