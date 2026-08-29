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Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích

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Viktoria Plzeň ve čtvrtek 27. srpna vyřadila v play-off Evropské ligy Crvenu zvezdu Bělehrad. Odvetu vyhrála 5:1 po prodloužení a dvojzápas otočila z 0:3 na 5:4.
Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích

Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích

Zdroj: FK Crvena Zvezda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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