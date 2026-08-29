Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích

Když se v 50. minutě postavil Prince Adu k prvnímu pokutovému kopu a brankář Crvene zvezdy jeho střelu vyrazil, vypadalo to jako definitivní tečka za plzeňským snem. Viktoria prohrávala v součtu 1:4, stadion ztišil dech. Pak přišly tři minuty, které převrátily celý dvojzápas, a po nich výbuch, který srbský trenér Albert Riera dodnes stráví jen těžko.
Tři minuty, které rozhodly o všem
Chronologie je brutálně zhuštěná. V 51. minutě Adu neproměnil penaltu. V 53. minutě dostal Osman Bukari z Crvene zvezdy přímou červenou kartu za surovou hru po faulu na Merchase Doskiho. A v 54. minutě, po zásahu VAR, nařídil hlavní rozhodčí Danny Makkelie druhou penaltu: Luckassen fauloval Denise Višinského ve vápně. Tentokrát Višinský proměnil. Za čtyři minuty přidal Patrik Hrošovský třetí gól a Plzeň vedla 3:1.
Součet se najednou rovnal 3:4. Stadion ožil, Zvezda se v deseti hroutila. V nastaveném čase přišla třetí penalta večera (Muhammed Cham fauloval brankáře Floriana Wiegeleho při zoufalém závěrečném náporu) a Kabongo z ní poslal zápas do prodloužení. V 96. minutě Krčík uzavřel na 5:1.
Riera útočí na sudí, ale sám si protiřečí
Na oficiálním webu Crvene zvezdy vyšel přepis Rierova pozápasového vystoupení. Španělský trenér v něm mluví o tom, že po červené kartě měl pocit, že „všechno bylo proti nám“, a žádá UEFA, aby chyby rozhodčích analyzovala stejně přísně, jako on sám musí vysvětlovat chyby svého vedení.
Jenže ve stejném rozhovoru Riera říká něco, co jeho vlastní obhajobu podkopává. Červenou kartu pro Bukariho označuje za zlom způsobený „hloupou reakcí“ vlastního hráče. A výslovně dodává: „Neříkám, že to nebyly penalty.“ Jeho výtka míří spíš na kumulaci verdiktů a na pocit, že v situacích padesát na padesát padaly všechny proti Zvezdě.
Rozpor je zřejmý. Riera veřejně volá po prošetření, ale sám nedokáže pojmenovat jediný konkrétní verdikt, který by byl prokazatelně chybný. Krizová komunikace po kolapsu: částečně sebereflexe, částečně tlak na rozhodčí.
Co říkají pravidla UEFA o protestech
Formálně má Crvena zvezda právo podat protest proti platnosti výsledku do 24 hodin od konce zápasu. Jenže disciplinární řád UEFA stanoví tvrdý limit: proti skutkovým rozhodnutím rozhodčího se protest standardně podat nedá. Prostor existuje jen pro tři scénáře:
- Zjevné porušení pravidla s vlivem na výsledek
- Disciplinární pochybení rozhodčího
- Jiný zásadní incident mimo běžný výkon sudího
Řízení je písemné, disciplinární orgán vychází z oficiálních zpráv a dokumentů. Samotná nespokojenost s interpretací faulů nestačí. Den po zápase navíc správní rada Crvene zvezdy na svém webu zveřejnila interní krizové závěry a požadavek na analýzu porážky, o podaném protestu k UEFA ani slovo.
Co postup znamená pro Plzeň
Viktoria místo pádu do Konferenční ligy vstupuje přímo do ligové fáze Evropské ligy. Los soupeřů byl naplánován na pátek 28. srpna ve 13:00. Sportovně jde o vyšší patro soupeřů i větší evropskou viditelnost. Finančně znamená přechod z Konferenční ligy do Evropské ligy citelný skok v komerčním potenciálu.
A hlavně: Plzeň otočila dvojzápas proti úřadujícímu srbskému mistrovi s devíti ligovými tituly v řadě a šesti double po sobě. Klub, který v předchozí sezoně zapsal pět výher v Evropské lize. Skóre 5:1 z jedné odvety reálný rozdíl mezi kádry nezrcadlí, dvojzápas skončil 5:4. Ukazuje ale, co se stane, když se soupeř v deseti psychicky složí.
Riera může žádat UEFA o cokoli. Minutový zápis ale mluví jasně: tři penalty za tři fauly ve vápně, jednu potvrzenou VAR a červenou kartu, jejíž oprávněnost sám trenér poraženého týmu fakticky nezpochybnil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle