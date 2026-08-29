Cale Makar překonal hranici 20 milionů. NHL tím neudělala nejdražším hráčem střelce, ale obránce

Cale Makar bude od sezony 2027/28 vydělávat 20,4 milionu dolarů ročně. Colorado Avalanche s ním podepsalo osmileté prodloužení za celkem 163,2 milionu a z kanadského obránce udělalo nejlépe placeného hráče v historii NHL. Je to nádherné číslo pro titulky, ale právě číslo může zakrýt to nejzajímavější. Hranici dvaceti milionů totiž jako první neprolomil centr, který dává padesát gólů za sezonu. Prolomil ji obránce.
To není náhoda ani extravagantní gesto Colorada. Makar je možná nejčistším příkladem toho, jak se v moderním hokeji změnilo chápání elitního beka. Avalanche neplatí rekordní peníze hráči jen proto, že dobře brání a zároveň sbírá neobvykle mnoho bodů. Platí člověka, přes kterého mohou organizovat podstatnou část své hry.
Obránce, který už dávno není jen obráncem
Klasická představa hvězdného útočníka je jednoduchá. Dostane puk do nebezpečného prostoru, vytvoří šanci, dá gól a rozhodne zápas. Hodnota takového hráče je viditelná téměř okamžitě.
Makar dělá něco jiného. Jeho vliv začíná mnohem dřív, než se puk dostane před soupeřovu branku. Dokáže ho vyvézt z vlastního pásma, obejít první vlnu napadání, vytvořit přečíslení a přenést hru tam, kde chce Colorado útočit. V přesilové hře je jedním z lidí, kteří určují její podobu, a díky bruslení může riskovat způsobem, který by byl pro pomalejšího obránce téměř sebevražedný. Když se situace pokazí, pořád má šanci ji rychlostí opravit.
Právě proto přestává dávat smysl přemýšlet o něm pouze jako o obránci, který je mimořádně produktivní. Je to spíš hráč, jenž z obranné pozice ovládá tempo a směr hry.
Čísla samozřejmě pomáhají vysvětlit, proč Colorado vůbec mohlo k takové smlouvě dojít. Makar má ve 470 zápasech základní části 507 bodů, získal dvě Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL, Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off a v roce 2022 s Avalanche vyhrál Stanley Cup. Ve 27 letech tedy nedostává rekordní kontrakt za potenciál. Dostává ho za něco, co už opakovaně předvedl.
Dvacet milionů vypadá šíleně. Jenže NHL rychle bohatne
Je tu ale ještě jedna část příběhu, bez které by Makarova smlouva vypadala mnohem extrémněji, než ve skutečnosti je. Platový strop NHL roste.
Pro sezonu 2025/26 činil 95,5 milionu dolarů, v ročníku 2026/27 je 104 milionů a pro sezonu 2027/28, kdy začne Makarův nový kontrakt platit, byl stanoven na 113,5 milionu. Jeho 20,4 milionu tedy představuje přibližně 18 procent tehdejšího stropu.
To je pořád obrovský kus týmového rozpočtu. Jenže rekordní částky už nelze porovnávat s kontrakty z doby, kdy kluby hospodařily s výrazně menším balíkem peněz. Stejných deset milionů dolarů znamenalo před několika lety něco úplně jiného než dnes.
Velmi názorně to ukázal už letošní trh. Macklin Celebrini podepsal v červenci smlouvu s průměrnou roční hodnotou 18,8 milionu dolarů a na chvíli vytvořil nový ligový rekord. Trvalo jen několik týdnů, než ho Makar posunul o dalších 1,6 milionu.
Pokud bude platový strop dál růst, současné rekordy mohou stárnout rychleji, než jsme byli v NHL zvyklí.
Colorado platí za nenahraditelnost
U největších smluv se vždy objeví stejná otázka: není lepší rozdělit dvacet milionů mezi dva nebo tři velmi dobré hráče?
Někdy ano. Jenže právě Makar ukazuje problém téhle úvahy. Dva levnější hráči vám automaticky nenahradí jednoho člověka, který dokáže zvládnout několik klíčových rolí současně.
Avalanche by mohli najít obránce, který bude velmi dobře bránit. Mohli by najít jiného, který kvalitně rozehrává. Mohli by přidat specialistu na přesilovku. Jenže všichni by zabírali místa v sestavě a žádný z nich by soupeři nevytvářel stejný problém jako Makar, který všechny tyto schopnosti spojuje v jednom hráči.
A právě tady se dostáváme k tomu, proč rekord poprvé připadl obránci. Moderní NHL se stále víc snaží překonávat tlak soupeře rychlostí, kontrolovaným výjezdem z pásma a okamžitým přechodem do útoku. Nejlepší obránci už nejsou posledním článkem ofenzivy. Často jsou jejím začátkem.
Makar možná otevřel dveře dalším
Je docela možné, že si status nejlépe placeného hráče NHL neužije příliš dlouho. Sama liga při hodnocení smlouvy upozorňuje, že další elitní obránci jako Quinn Hughes, Zach Werenski nebo mladý Matthew Schaefer budou v budoucnu vyjednávat ve výrazně bohatším prostředí. Pokud strop dál poroste, dvacetimilionová hranice se může z dnešního symbolického maxima postupně stát standardem pro absolutní špičku soutěže.
Makarův kontrakt ale zůstane důležitý i tehdy, když ho někdo překoná. Byl první.
A možná ještě důležitější než samotných 20,4 milionu dolarů je skutečnost, že NHL tuto hranici překročila právě prostřednictvím hráče, kterému se v zápise pořád říká obránce. Colorado mu ale rozhodně neplatí jen za bránění.
Platí mu za to, že když je na ledě, může se způsob hry Avalanche začínat právě u něj.
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Zdroje: Reuters – Avs' Cale Makar becomes highest-paid player in NHL history [1], NHL.com – Makar signs record 8-year, $163.2 million contract with Avalanche, worth $20.4M annually [2], NHL.com – NHL, NHLPA announce team payroll ranges for next 3 seasons [3].