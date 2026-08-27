Podvodníci přišli o klíčové zázemí. Interpol zasáhl proti síti ve 22 státech

Když se mluví o internetových podvodech, většina lidí si představí jednotlivce sedícího za počítačem. Ve skutečnosti ale za řadou útoků stojí dobře organizované skupiny, které připomínají běžné firmy. Mají vlastní technické zázemí, lidi starající se o převody peněz i spolupracovníky, kteří registrují domény nebo zakládají účty používané při podvodech. A na tuto podpůrnou infrastrukturu se zaměřila nejnovější operace Interpolu s názvem Jackal IV.
Vyšetřování probíhalo od listopadu 2025 do června 2026 a zapojilo policisty z 22 zemí na šesti kontinentech. Výsledkem je 58 zatčených osob a dalších 263 identifikovaných podezřelých. Podle Interpolu tím ale práce nekončí. Mnoho případů zůstává otevřených a získané informace mají pomoci při dalších zásazích proti organizovanému kyberzločinu.
Nešlo jen o podvodníky, ale o celé jejich zázemí
Vyšetřovatelé se nezaměřili pouze na lidi, kteří komunikovali s oběťmi. Hlavním cílem byli také ti, kteří zajišťovali fungování celé zločinecké sítě. Šlo například o provozovatele internetové infrastruktury, osoby podílející se na praní peněz nebo prostředníky převádějící ukradené finance přes různé státy.
Interpol upozorňuje především na skupiny působící v západní Africe, mezi nimiž dlouhodobě figuruje i organizace Black Axe. Ta je podle bezpečnostních složek spojována s rozsáhlými finančními podvody po celém světě a využívá síť spolupracovníků v desítkách zemí.
Operace se zaměřila na několik druhů trestné činnosti. Vedle známých romantických podvodů, při nichž pachatelé navazují falešné vztahy a následně z obětí vylákají peníze, šlo také o investiční podvody s kryptoměnami nebo útoky označované jako Business Email Compromise. V těchto případech se útočníci vydávají za vedení firem či obchodní partnery a snaží se přimět zaměstnance k odeslání vysokých částek na podvodné účty.
Stopy vedly na několik kontinentů
Jednotlivé zásahy ukazují, jak mezinárodní dnešní kyberkriminalita je. V Argentině policisté odhalili síť poskytující služby typu Crime-as-a-Service. Ta měla západoafrickým skupinám zajišťovat internetové domény i praní peněz. Vyšetřovatelé zde identifikovali zhruba 200 zapojených osob a zatkli 17 podezřelých.
V Jihoafrické republice proběhly razie na sedmi adresách, odkud podvodníci cílili především na anglicky mluvící seniory. Oběti lákali do falešných romantických vztahů nebo investic, jejichž jediným cílem bylo získat jejich úspory.
Další stopa vedla do Itálie, kde kriminalisté identifikovali člověka podezřelého z účasti na evropské síti pro praní peněz. Rumunské úřady pak rozbily organizovanou skupinu, která lákala investory na smyšlené příležitosti spojené s akciemi a kryptoměnami.
Interpol zároveň upozornil na znepokojivý vývoj. Západoafrické skupiny podle vyšetřovatelů stále častěji cílí také na nezletilé. Děti už od čtrnácti let kontaktují prostřednictvím sociálních sítí a po získání intimních fotografií je vydírají pod hrozbou jejich zveřejnění. Podobných případů podle mezinárodních vyšetřovatelů přibývá a patří mezi oblasti, na které se budou bezpečnostní složky v dalších měsících zaměřovat.