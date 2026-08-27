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Podvodníci přišli o klíčové zázemí. Interpol zasáhl proti síti ve 22 státech

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Mezinárodní policejní operace Jackal IV zasáhla síť, která pomáhala západoafrickým kyberzločineckým skupinám fungovat po celém světě. Během osmi měsíců vedla k desítkám zatčení, stovkám identifikovaných podezřelých a odhalení nových metod internetových podvodníků.
Podvodníci přišli o klíčové zázemí. Interpol zasáhl proti síti ve 22 státech

Podvodníci přišli o klíčové zázemí. Interpol zasáhl proti síti ve 22 státech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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