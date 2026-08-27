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Tip EST: jak rozšířit Shelly PRO o čidla a napojení na Modbus

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Elektrikáři a projektanti při návrhu rozvaděče s přístroji Shelly PRO často narazí na dvě podobné otázky. Jak k zařízení připojit…
shelly-addon-uvodni

shelly-addon-uvodni

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

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