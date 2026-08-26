Každý smartphone má skrytý detektor kovů, ale téměř nikdo ho nepoužívá. Stačí jedna bezplatná aplikace

Výrobci telefonů o něm mluví jako o „digitálním kompasu“ nebo „geomagnetickém senzoru“. Právě proto o jeho druhém životě většina uživatelů netuší. Uvnitř telefonu sedí miniaturní čip, magnetometr, který měří magnetické pole ve třech osách. Z těchto dat systém počítá orientaci vůči magnetickému severu, díky čemuž funguje kompas v mapách. Když se ale k telefonu přiblíží feromagnetický předmět (hřebík, šroub, ocelový profil), lokální pole se zdeformuje a hodnota na senzoru skočí. Přesně tohle využívá bezplatná aplikace Detektor kovů od Smart Tools co. na Google Play: změnu magnetického pole přečte a zobrazí ji jako číslo, graf nebo zvukový alarm. Má přes 10 milionů stažení, českou lokalizaci a jednu podstatnou vlastnost: žádné předplatné, jen zobrazuje reklamy. Háček? Funguje výhradně v telefonech, které magnetometr skutečně mají.
Má ho opravdu každý telefon?
Ne, ale je velmi rozšířený. Apple u aktuálního iPhone 16 uvádí v technických specifikacích digitální kompas a vestavěnou aplikaci Kompas, magnetometr je tedy standardní výbavou. U Androidu je situace pestřejší. Podle Android 15 Compatibility Definition Document je tříosý magnetometr pro výrobce „silně doporučený“, nikoli povinný. Levnější modely ho proto občas vynechávají. Samotná aplikace na Google Play na jeho přítomnost upozorní: bez magnetického snímače nebude fungovat.
Ověření je jednoduché. Stačí aplikaci otevřít, a pokud senzor chybí, aplikace to oznámí hned po spuštění. U většiny platforem střední a vyšší třídy obou hlavních mobilních systémů ale magnetometr najdete.
Jak to funguje a co od toho čekat
Zemské magnetické pole se podle NOAA pohybuje zhruba mezi 25 a 65 µT (mikrotesla). To je klidová hodnota, kterou telefon čte neustále. Jakmile se k senzoru přiblíží kus železa nebo oceli, pole v jeho okolí se lokálně změní a číslo na displeji vyskočí. Čím větší předmět a čím blíž k telefonu, tím výraznější skok.
Co je důležité vědět:
- Dosah se měří v centimetrech, ne v metrech. Pevné oficiální číslo neexistuje. Uživatelské recenze v Play popisují detekci především v těsné blízkosti, u větších kovových předmětů zhruba kolem několika centimetrů. Záleží na velikosti předmětu i kvalitě senzoru v konkrétním telefonu.
- Reaguje hlavně na feromagnetické kovy, tedy železo, některé druhy oceli a nikl. Hliník nebo měď magnetometr prakticky nevidí.
- Okolní elektronika zkresluje výsledky. Reproduktory, mikrovlnná trouba nebo monitor, to vše může vytvářet vlastní magnetické pole. Apple ve svém průvodci k aplikaci Kompas upozorňuje na magnetické a další environmentální rušení.
- Magnetické příslušenství sundejte. MagSafe pouzdro nebo magnetický držák do auta dokáže senzor výrazně ovlivnit nebo úplně znemožnit spolehlivé měření.
Hodnota ±900 µT, kterou uvádí dokumentace Androidu, je technický rozsah senzoru před saturací, tedy přibližný strop, kam až může čip měřit, než přestane hodnotu spolehlivě rozlišovat. Není to číslo, které běžně uvidíte při hledání šroubu ve zdi.
Kde to má skutečný smysl
Zapomeňte na lov pokladů na poli. Telefon s těmito aplikacemi dává největší smysl doma:
- Před vrtáním do zdi – orientačně najít ocelový profil, hřebík nebo šroub v sádrokartonu.
- Hledání trubek – železná vodovodní trubka pod omítkou může změnit magnetické pole dostatečně výrazně.
- Diagnostika rušení – zjistit, proč kompas v telefonu blázní poblíž reproduktoru nebo magnetického držáku.
- Rychlý test materiálu – ověřit, jestli předmět reaguje magneticky.
Profesionální detektor kovů má samostatnou hledací cívku, která je navržena podle požadované hloubky a citlivosti detekce. Minelab například nabízí zařízení s parametry určenými přímo pro tento účel. Smartphone nic takového nemá. Je to nouzový kapesní nástroj, ne náhrada za terénní vybavení.
Pozor na zákon, i s telefonem v ruce
V Česku platí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Archeologický nález je nutné oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu a nálezové místo do doby jeho prohlídky zachovat v nezměněném stavu. Neoprávněný archeologický průzkum může mít právní následky. Zákon přitom neřeší jen konkrétní typ detektoru; rozhodující je charakter a účel prováděné činnosti. Telefon s aplikací proto není automatická výjimka.
Magnetometr v kapse je šikovný trik pro domácí kutily a zvědavce, kteří chtějí vědět, co se skrývá za omítkou. Stačí realistická očekávání: jednotky centimetrů dosahu, především železo a ocel, žádné zázraky. Na to je ale poctivě dobrý.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman