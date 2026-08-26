Hortenzie mají v Česku podobná pravidla jako autorská díla. Kdo je poruší, zaplatí až 30 000 Kč

Hortenzie (respektive některé jejich druhy) jsou proslulé svou schopností měnit barvu v závislosti na úrovni pH půdy, jak píše web
Zahrada. Tato jedinečná vlastnost je způsobena přítomností iontů hliníku v půdě. V kyselých půdách jsou tyto ionty dostupnější a mění květy do úžasných odstínů modré a fialové. Naopak v zásaditějším prostředí absence těchto iontů posouvá barvu květů do růžové a červené. Když se řekne hortenzie
Další pozoruhodnou vlastností je jejich obrovská rozmanitost. Rod
Hydrangea zahrnuje asi 75 druhů, od malých keříků až po velké stromovité rostliny, což je činí neuvěřitelně univerzálními pro krajinářskou tvorbu. Zdroj fotografie: Freepik Rod Hydrangea zahrnuje asi 75 druhů, od malých keříků až po velké stromovité rostliny.
Mezi nejoblíbenější druhy patří podle magazínu
AbecedaZahrady hortenzie velkolistá, známá svými velkými listy a schopností kvést opakovaně po celé léto, a hortenzie latnatá, oslňující všechny fanoušky floristiky úchvatnými kuželovitými úbory květů. Ovšem ne vždy se pěstování těchto půvabných květin obejde bez potíží. Hortenzií se týkají přísné předpisy
Je ovšem zajímavé, že i když mnoho nadšenců množí hortenzie, aby si vylepšili své zahrady, málokdo si je vědom přísných předpisů, kterými se jejich množení řídí. V České republice může rozmnožování těchto rostlin za účelem prodeje bez příslušného povolení vést k vysokým pokutám, a to především
z důvodu ochrany práv šlechtitelů rostlin. Tato práva jsou ve světě rostlin obdobou autorských práv, která zajišťují, že tvůrci nových odrůd rostlin dostávají z prodeje rostlin licenční poplatky. Zdroj fotografie: Freepik Hortenzie nabízejí nejen velkolepou přehlídku barev a forem, ale slouží také jako lekce o důležitosti dodržování duševního vlastnictví. Množit můžete, ale s výjimkou
Množení hortenzií řízky je jednoduchý a účinný způsob, jak tyto krásné rostliny rozšířit po celé zahradě. Tato metoda spočívá v odříznutí horní části rostliny, obvykle v období vegetačního klidu, která se poté nechá zakořenit v květináči s vlhkou rašelinou. Zatímco pro osobní použití je tento postup zcela legální, prodej těchto řízků může nechtěně vést k právním problémům.
Pokud totiž takto rozmnožíte některý z chráněných kultivarů, může na vás čekat pokuta až 30 000 Kč. Pokud si tedy
nejste původem své hortenzie jistí, raději ji množte jen pro vlastní potřebu – tím zaručeně nic nepokazíte a úřední šiml se vám obloukem vyhne. A pokutu můžete dostat i za to, že svou zahradu špatně zaléváte, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková