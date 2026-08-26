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Hortenzie mají v Česku podobná pravidla jako autorská díla. Kdo je poruší, zaplatí až 30 000 Kč

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Hortenzie patří mezi velmi oblíbené rostliny a není divu, že je jejich majitelé s oblibou také množí. Právě za to však mohou hrozit pokuty.
Kdo má na zahradě hortenzie, ten riskuje pokutu 30 000 Kč. Zavedla se přísná pravidla, o kterých skoro nikdo neví

Kdo má na zahradě hortenzie, ten riskuje pokutu 30 000 Kč. Zavedla se přísná pravidla, o kterých skoro nikdo neví

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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