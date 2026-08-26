Jahody po sklizni potřebují jeden zákrok, jinak příští rok neponesou. Většina zahrádkářů ho v srpnu vynechá

Jahody jsou nejen příjemným zpestřením letních dnů, ale mají také zajímavé botanické vlastnosti. Z technického hlediska není jahodník (
Fragaria × ananassa) keř, jak se mu často přezdívá, ale vytrvalá rostlina. Útvar běžně označovaný jako „plod“ je pak ve skutečnosti zbytnělé květní lůžko, jak píše web NZIP, která na svém povrchu nese četná drobná semena, botanicky správně nazývaná nažky. Proč se zaměřit na staré listy
Po sklizni, která obvykle vrcholí na začátku léta, je nezbytné rostliny jahodníku udržovat zdravé a produktivní i v dalších letech. Nejdůležitějším úkolem je odstraňování starých listů. Tyto totiž po sklizni často začnou odumírat a mohou přitom přitahovat různé choroby a škůdce, kteří mohou později napadnout a poškodit i zdravé části jahodníku. Proto je nutné se jich zbavit.
Zdroj fotografie: Freepik Věnujte jahodám trochu pozornosti a péče a ony se vám odmění bohatou úrodou lahodných plodů po celé léto. Jak správně odstranit staré listy
K tomuto úkolu budete potřebovat čisté, vydezinfikované zahradnické nůžky. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili centrální část rostliny, tzv. korunu či srdéčko, a
nůžky vydezinfikujte vždy, když začnete stříhat novou rostlinu – vyhnete se tak nechtěnému přenosu obávaných virových chorob, které dokážou rychle zničit celý záhon. Pečlivým odstraněním starých listů podpoříte růst nových, zdravějších a silnějších listů, což přímo ovlivní produktivitu a zdraví celé rostliny. Omlazování jahodníků jako bonus
Pravidelné odstraňování starých listů podle webu
Ext e nsion nejen zabraňuje šíření chorob, ale také pomáhá „omlazovat“ rostliny jahodníku. Staré, nemocné nebo poškozené listy totiž mohou bránit růstu nových výhonů a omezovat celkovou vitalitu vašeho jahodového záhonu. Zdroj fotografie: Freepik Proč prořezávat listy jahod: Snadno se tak zařídí kvalitní úroda.
A to byste zcela jistě nechtěli. A nezapomeňte ani na odnože, které na svých koncích vytvářejí nové rostliny, jež mohou mateřské rostlině odčerpávat mnoho energie. Pokud je
nepotřebujete k množení, nemilosrdně se jich zbavte. Jahody se vám za to příští rok odvděčí bohatou úrodou. A určitě nezapomínejte ani na správné zamulčování jahod před zimou, o kterém Chalupáři-Zahrádkáři informovali už dřív.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři