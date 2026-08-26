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TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI

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Zatímco se 2nm čipy teprve začínají objevovat ve špičkových smartphonech, TSMC se už připravuje na další výrobní proces. Podle dostupných informací dokončila vývoj a ověřování...
TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI

TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI

Zdroj: mexico-now.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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