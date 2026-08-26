TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI
Integrace Gemini do systému Android je na poměrně vysoké úrovni. Rovnou se nabízí přes dlouhé podržení...
Ve zkratce: Apple představil 2nm čip M6 pro Mac mini a čtyřčipový M5 Ultra pro nový Mac Studio. Nové čipy...
Apple už v červnu kvůli výraznému zdražování paměťových čipů zvýšil ceny některých Maců a iPadů. Podle...
OpenAI se snaží přenést úspěch a vlastnosti AI agentů z oblasti programování také do běžné kancelářské...
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