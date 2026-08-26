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RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude

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RayNeo před blížícím se veletrhem IFA představuje hned trojici nových chytrých brýlí. Nejzajímavější jsou RayNeo iO Smart Glasses, které se obejdou bez integrované kamery a...
RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude

RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude

Zdroj: Androidheadlines
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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