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Detoxikace aneb po únavném létě je čas na pořádnou očistu

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S příchodem podzimu je ideální čas na detoxikaci celého těla. Pokud se cítíme oslabeni a unaveni, je to známka toho, že našemu tělu něco chybí, nebo naopak přebývá. Je potřeba se zbavit nahromaděných škodlivých látek a připravit tělo zase na další náročnou část roku, jako je třeba hektická zima
Detoxikace aneb po únavném létě je čas na pořádnou očistu

Detoxikace aneb po únavném létě je čas na pořádnou očistu

Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock
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